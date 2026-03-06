史詩怒火4天噴百億美元 五角大廈急籌錢補彈藥庫存

根據知情人士，美國五角大廈官員正擬定計畫，以補充過去一週對伊朗作戰中所耗損的彈藥庫存，此舉反映出川普政府正致力於大幅提升每年的飛彈產量。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，國會議員與國防產業官員預期，五角大廈將提出撥款申請，以支付與戰爭相關的費用。

知情人士透露，這筆新資金將用於採購愛國者（Patriot）、戰斧（Tomahawk）及終端高空防衛系統（THAAD）。自美國與以色列發動攻擊以來，這些武器系統的使用頻率極高。

根據前五角大廈預算官員麥庫斯克（ElaineMcCusker）分析，美軍前4天對伊朗的攻擊估計已花費近110億美元。「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）的開支估算，包含自去年12月底以來，從美國及歐洲基地調派十幾艘艦艇與100多架戰機至中東部署的成本。

麥庫斯克表示，五角大廈為了防禦伊朗的彈道飛彈與無人機，光是攔截彈就可能燒掉了57億美元，再加上炸彈與其他類型的飛彈耗資34億美元。此估算未包含人員薪資、訓練費用或在該地區使用國家資產的支出。

川普政府官員數月來持續向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等大型國防承包商施壓，要求將其最先進飛彈的年產量提高至3至4倍。

五角大廈負責飛彈與武器採購的主管杜飛（MichaelDuffey）昨天在眾議院委員會聽證會上表示：「早在這次衝突爆發前，我們就一直在處理彈藥供應的問題。掌握庫存並不會讓我動作更快，我們已經全力以赴。」