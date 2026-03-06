快訊

史詩怒火4天噴百億美元 五角大廈急籌錢補彈藥庫存

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

根據知情人士，美國五角大廈官員正擬定計畫，以補充過去一週對伊朗作戰中所耗損的彈藥庫存，此舉反映出川普政府正致力於大幅提升每年的飛彈產量。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，國會議員與國防產業官員預期，五角大廈將提出撥款申請，以支付與戰爭相關的費用。

知情人士透露，這筆新資金將用於採購愛國者（Patriot）、戰斧（Tomahawk）及終端高空防衛系統（THAAD）。自美國與以色列發動攻擊以來，這些武器系統的使用頻率極高。

根據前五角大廈預算官員麥庫斯克（ElaineMcCusker）分析，美軍前4天對伊朗的攻擊估計已花費近110億美元。「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）的開支估算，包含自去年12月底以來，從美國及歐洲基地調派十幾艘艦艇與100多架戰機至中東部署的成本。

麥庫斯克表示，五角大廈為了防禦伊朗的彈道飛彈與無人機，光是攔截彈就可能燒掉了57億美元，再加上炸彈與其他類型的飛彈耗資34億美元。此估算未包含人員薪資、訓練費用或在該地區使用國家資產的支出。

川普政府官員數月來持續向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等大型國防承包商施壓，要求將其最先進飛彈的年產量提高至3至4倍。

五角大廈負責飛彈與武器採購的主管杜飛（MichaelDuffey）昨天在眾議院委員會聽證會上表示：「早在這次衝突爆發前，我們就一直在處理彈藥供應的問題。掌握庫存並不會讓我動作更快，我們已經全力以赴。」

美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？專家：恐釀1億人傷亡

美國總統川普1月下令出兵委內瑞拉，擄獲總統馬杜洛，2月又與以色列聯手對伊朗發動「斬首行動」，擊斃最高領袖哈米尼，不免讓外界關注北韓領導人金正恩是否感到不安。不過，一名安全專家近日表示，考慮對北韓採取軍事選項將「困難得多」，原因包括平壤擁有核武、與中國和俄羅斯的關係，以及地理位置鄰近南韓與日本。

國家用AI決勝的時代！算力如何成為美國戰爭力

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

長和出售全球港口受阻 各方寄望川習會達成政治突破

香港首富李嘉誠旗下長和集團去年3月宣布，出售包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球43個港口，但一年過去，計畫未有重大進展。彭博6日報導，目前各方把希望寄託在美國總統川普與大陸國家主席習近平3月底即將在北京進行的會晤，取得政治上突破。

烏克蘭指控匈牙利劫財扣人 油管與資金爭議愈烈

在烏克蘭與匈牙利領袖再度隔空互嗆之後，烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天稍早指控匈牙利扣押了烏克蘭國家...

超乎想像！烏克蘭第2大城空襲警報 24小時「真人手動」

烏克蘭第二大城哈爾科夫距離俄羅斯邊境僅30公里，俄烏開戰4年多以來，當地遭俄軍空襲幾乎是家常便飯。2025年哈爾科夫市啟用一套全新空襲警報系統，大受民眾好評，因為大幅減少干擾日常生活的誤報。這套新系統的秘訣，竟是從自動改為手動。

