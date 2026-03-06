美議員憂中國學生會校園推動統戰 籲盧比歐列管

美國眾議員憂心中國學生學者聯合會（CSSA）缺乏充分監管，且於校園推動中共利益，已對美國國安造成重大風險，今天要求國務卿盧比歐將CSSA列為外國使團，這代表CSSA為中國政府的延伸，舉辦公開活動需獲國務院批准。

美國眾議院共和黨議員穆勒納爾（JohnMoolenaar）、馬斯特（Brian Mast）及沃伯格（TimWalberg）致函盧比歐（Marco Rubio），要求他將CSSA指定為中國政府的外國使團（ForeignMission）。

CSSA如果被列為外國使團，各分會將被要求在與地方政府及大學舉行任何會議前提前通知國務院，在美國舉辦公開活動前也需取得國務院的事前批准。

議員們在信中指出，1982年美國國會通過外國使團法（Foreign Missions Act），目的在確保對美國外交與領事機構在海外待遇的互惠，也規範外國使團在美國本土的活動，避免使團成員濫用特權與豁免。

議員們說，近幾十年來，敵對國家使團帶來的挑戰與日俱增。尤其是來自中國共產黨的威脅最為明顯。中共利用其擁有或控制的眾多幌子組織，透過其統戰戰略為其效力。

根據信件，統戰工作高度複雜，具接觸、影響與情報等多重操作手法，為中共塑造其政治環境並協助推進其戰略目標。統戰手法包括監控海外華人社群、宣傳親中敘事，以及騷擾、恐嚇中共批評者，甚至使其「消音」。

信中並舉例說明，美西南中國學生學者聯誼會（Southwest Chinese Students and Scholars Association）是已註冊的非營利組織，涵蓋42所美國大學，章程明確指出受中國領事館監督。

議員們表示，多個校園CSSA分會在社群媒體上宣稱，它們是各自校園唯一經當地領事館認可的官方中國學生組織，包括麻薩諸塞大學波士頓分校（University of Massachusetts Boston）、華盛頓大學（University of Washington）、加州大學聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）等。

信件提到，此外，一些CSSA分會的入會要求也包括對中國政府及其政策目標的效忠誓言。

根據2024年的國會報告，美國政府將22個實體認定為中國的外國使團，包括5個使領館、13家媒體、2家企業和2個與中共統戰體系直接相關的實體。

3名議員說，雖然這些認定對於透明度至關重要，但僅僅觸及了與中共影響力和情報機構相關組織的冰山一角。美方必須對以外國使團身分運作的中國實體保持警惕。

「正如美國國家情報總監辦公室2025年發布的非機密情報評估報告所強調，美國學術機構和學生是中共惡意影響行動的目標。」