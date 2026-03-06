美國與委內瑞拉恢復外交 外資礦業安全獲保障

華府今天宣布將恢復與委內瑞拉的外交關係。美國官員並表示，委內瑞拉已經承諾，將對外國礦業公司的投資提供安全保障。

法新社報導，美國國務院今天發表聲明指出，川普政府與委內瑞拉過渡政府已同意，將恢復領事級外交關係，此舉是為委內瑞拉創造有利條件，能和平地過渡到民選政府。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）表示，已從卡拉卡斯方面獲得安全保證。此外，預料委內瑞拉在2026年將超越所設定的石油和天然氣產量目標。

在推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權後，美國政府稱已有效掌控委內瑞拉，並管理委國龐大的自然資源。

柏根在為期兩天的訪問期間，與委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）會談。柏根表示，已有數十家企業表示有意願投資委內瑞拉。

柏根目前也擔任川普的「國家能源主導委員會」（National Energy Dominance Council）主席。他告訴媒體說，美委這次會談「成果極為正面」。

委內瑞拉礦藏豐富，包括黃金、鑽石、鋁土、鈷與鈦金屬，以及其他製造電腦和手機等稀有材料，開採活動主要集中於「奧利諾科礦業帶」（Orinoco MiningArc），但當地有多個武裝團體在活動。

此前，美國能源部長萊特（Chris Wright）也到訪，他呼籲委內瑞拉大幅提升石油產量，並看好華府與卡拉卡斯的「龐大合作機會」。

柏根與萊特的積極評價，呼應川普的政策立場，反映出美委關係在馬杜洛被捕後出現重大轉變。