義眾院外委會主席崔蒙迪：3月下旬率團訪中

義大利眾議院外交委員會主席崔蒙迪（Giulio Tremonti）今天向中央社證實，義眾院外委會3月下旬將應邀組團訪問中國，行程細節仍在磋商中。

崔蒙迪隸屬義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia），過去曾擔任義大利副總理、財政與經濟部長，並曾任6屆眾議員、1屆參議員。

崔蒙迪今天與外媒記者餐敘，針對中央社詢問他近期是否有訪中計畫，他回應證實，義大利眾院外交委員會已接受中國官方邀訪，訪團可望在大約2週後啟程，但詳細行程仍待敲定。

對於此行將向北京傳達何種訊息，崔蒙迪表示，這單純是一次雙邊國會交流行程，是為了增進義大利眾院外委會與中國議會、政黨間的交流。

至於在美伊開火之際訪問支持伊朗的中國，是否可能引起政治解讀？崔蒙迪笑稱「美國自己也要去訪問中國啊。」

此外，崔蒙迪不認為歐洲會在美中競爭邊緣化。他表示，自己2009年曾以學者身分前往中共中央黨校演講，時任黨校校長是現在中國國家主席習近平。崔蒙迪說，他當時演講就主張，世界局勢猶如一張桌子，要穩固至少必須有三隻支撐的腳：美國、中國與歐洲。

崔蒙迪指出，近年歐洲發展情勢更印證此一趨勢，因此他對歐洲的未來抱持樂觀態度，「歐洲在國際地緣政治會持續扮演一定的角色，歐洲會是美、中之外，撐起世界局勢的第三根支柱。」

不過崔蒙迪坦言，歐洲自身仍有許多待解決的問題，他認為歐洲最大問題不是缺乏競爭力，而是「規則太多」限制了自由發展。