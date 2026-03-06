快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

義眾院外委會主席崔蒙迪：3月下旬率團訪中

中央社／ 羅馬5日專電

義大利眾議院外交委員會主席崔蒙迪（Giulio Tremonti）今天向中央社證實，義眾院外委會3月下旬將應邀組團訪問中國，行程細節仍在磋商中。

崔蒙迪隸屬義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia），過去曾擔任義大利副總理、財政與經濟部長，並曾任6屆眾議員、1屆參議員。

崔蒙迪今天與外媒記者餐敘，針對中央社詢問他近期是否有訪中計畫，他回應證實，義大利眾院外交委員會已接受中國官方邀訪，訪團可望在大約2週後啟程，但詳細行程仍待敲定。

對於此行將向北京傳達何種訊息，崔蒙迪表示，這單純是一次雙邊國會交流行程，是為了增進義大利眾院外委會與中國議會、政黨間的交流。

至於在美伊開火之際訪問支持伊朗的中國，是否可能引起政治解讀？崔蒙迪笑稱「美國自己也要去訪問中國啊。」

此外，崔蒙迪不認為歐洲會在美中競爭邊緣化。他表示，自己2009年曾以學者身分前往中共中央黨校演講，時任黨校校長是現在中國國家主席習近平。崔蒙迪說，他當時演講就主張，世界局勢猶如一張桌子，要穩固至少必須有三隻支撐的腳：美國、中國與歐洲。

崔蒙迪指出，近年歐洲發展情勢更印證此一趨勢，因此他對歐洲的未來抱持樂觀態度，「歐洲在國際地緣政治會持續扮演一定的角色，歐洲會是美、中之外，撐起世界局勢的第三根支柱。」

不過崔蒙迪坦言，歐洲自身仍有許多待解決的問題，他認為歐洲最大問題不是缺乏競爭力，而是「規則太多」限制了自由發展。

經濟部長 美國 梅洛尼

延伸閱讀

義大利防長：美以空襲伊朗已違反國際法

伊朗報復性攻擊…波斯灣國家頻遭空襲 義大利將援助防空系統

中美據報貿易磋商前 談判代表李成鋼會晤美企高層

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

相關新聞

「川習會」大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習近平可能提反台獨

美國總統川普預定3月底訪問北京，財政部長貝森特將於3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰，計畫為川普與中國領導人習近平的峰會確立框架。華爾街日報5日獨家報導，貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程：要求中國減少向俄羅斯等美國對手購買石油。

捷克參議院通過友台決議 支持台灣參與國際組織

捷克參議院4日通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。決議還指出，聯合國...

IKEA猩猩救贖Panchi小猴爆紅 看玩偶150億美元療癒商機

日本千葉縣市川動物園的小猴Panchi，因出生後遭母棄養，將一隻IKEA紅毛猩猩玩偶視為依靠，緊抱「玩偶媽媽」不放的模樣，惹人憐愛，社群影片令全球網友淚崩。這股「Panchi效應」不僅讓該款玩偶在多國賣到缺貨，更揭示百億美元絨毛玩偶市場的轉型，股神巴菲特也看好它的前景。

挺歐盟盟友！賽普勒斯遭無人機攻擊 歐洲多國派遣海軍資產保護

英國BBC報導，賽普勒斯一座英國軍事基地遭無人機攻擊後，歐洲多國宣布派遣海軍保護同為歐盟成員國的賽普勒斯。

金正恩視察新型驅逐艦「崔賢號」 展海上核戰力

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩連續2天視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡...

老蔣幫助烏克蘭？台灣與烏克蘭被遺忘的反共歷史

早在將近70年前，台灣就曾短暫成為烏克蘭流亡民族主義者的政治盟友之一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。