「川習會」大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習近平可能提反台獨

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透

美國總統川普預定3月底訪問北京，財政部長貝森特將於3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰，計畫為川普與中國領導人習近平的峰會確立框架。華爾街日報5日獨家報導，貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程：要求中國減少向俄羅斯等美國對手購買石油。

知情人士表示，貝森特近日與前美國官員、企業高管及政策分析人士進行私人諮詢，會中提到美方正持續試圖讓中國改為購買美國的石油與天然氣產品。這些人士說，貝森特正考慮在與何立峰會面時提出能源議題。此外，他也在考慮要求中國減少購買伊朗石油。儘管目前大部分伊朗石油在美以空襲後處於停產狀態，但華府希望北京在伊朗石油未來恢復出口時降低對其長期依賴。

對中國而言，減少購買俄羅斯石油將是一項不小的要求。中國目前以折扣價格從戰略盟友俄羅斯進口原油，而美國石油價格將高出許多；若不再進口俄羅斯原油，不僅會衝擊中俄關係，也將削弱莫斯科在烏克蘭戰爭中的地位。

習近平在與川普會面時，也預計將提出一項重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場，以削弱台灣的信心。

知情人士還表示，貝森特在前述私人會議中指出，華府正尋求北京增加購買美國黃豆與波音飛機，並放寬對稀土元素的出口管制。北京則預計要求美國降低關稅，放鬆高科技零組件的出口限制，尤其是晶片製造設備與人工智慧相關設備。

美國資深官員透露，貝森特在下一輪與中國會談前，曾與美國前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、曾參與制定川普第一任政府「國家安全戰略」的退役空軍准將史伯丁（Rob Spalding）、黑石集團高層，以及亞洲協會與胡佛研究所的政策分析師進行討論。

這些接觸顯示，美方正試圖跨越關稅糾紛，在全球兩大經濟體之間建立更可預期的關係。一名資深政府官員表示，貝森特對美中關係前景持樂觀態度。不過知情人士說，貝森特也警告，如果川習會未能提出可落實的計畫，與中國取得實質突破的機會將會縮小。

一名美方資深官員表示，川普政府將4月峰會視為討論的開始，並指出兩位領導人的關係使政府預計今年最多可能舉行四次領導人級會晤。

華府 川習會 北京

捷克參議院通過友台決議 支持台灣參與國際組織

捷克參議院4日通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。決議還指出，聯合國...

IKEA猩猩救贖Panchi小猴爆紅 看玩偶150億美元療癒商機

日本千葉縣市川動物園的小猴Panchi，因出生後遭母棄養，將一隻IKEA紅毛猩猩玩偶視為依靠，緊抱「玩偶媽媽」不放的模樣，惹人憐愛，社群影片令全球網友淚崩。這股「Panchi效應」不僅讓該款玩偶在多國賣到缺貨，更揭示百億美元絨毛玩偶市場的轉型，股神巴菲特也看好它的前景。

挺歐盟盟友！賽普勒斯遭無人機攻擊 歐洲多國派遣海軍資產保護

英國BBC報導，賽普勒斯一座英國軍事基地遭無人機攻擊後，歐洲多國宣布派遣海軍保護同為歐盟成員國的賽普勒斯。

金正恩視察新型驅逐艦「崔賢號」 展海上核戰力

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩連續2天視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡...

老蔣幫助烏克蘭？台灣與烏克蘭被遺忘的反共歷史

早在將近70年前，台灣就曾短暫成為烏克蘭流亡民族主義者的政治盟友之一

