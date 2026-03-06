快訊

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

24州聯手提告！川普10%全球關稅再陷法律戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約和加州在內的24個州周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅。路透
紐約和加州在內的24個州周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅。路透

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅，並指控此舉違法、濫用總統權力。

這起訴訟是川普第二任期貿易政策面臨的最新挑戰。就在上月，美國最高法院才裁定，川普先前依據《國際緊急經濟權力法》對全球徵收的大規模「對等關稅」屬行政越權，宣告多數關稅無效。各州政府認為，白宮如今援引另一項法律重啟關稅，是試圖繞過最高法院判決。

川普政府這次引用的是《1974年貿易法》第122條。該條文允許總統在特定情況下，對進口商品課徵最高15%的臨時關稅，最長150天。白宮目前先設定10%，最快可能本周調高至15%。

不過提告的各州主張，這項條文原本是為因應嚴重國際收支失衡而設計，並非用來處理貿易逆差，更不曾被任何總統用來徵收關稅。訴狀指出，川普政府將「國際收支失衡」與「貿易逆差」混為一談，曲解法律目的，並試圖藉此推動大規模保護主義政策。

各州指控川普以行政權力單方面重塑全球貿易秩序，繞過國會授權，違反憲法賦予國會課徵關稅的權力。

奧勒岡州檢察長Dan Rayfield表示，政府目前應該優先處理退還企業與民眾先前繳納的關稅，而不是「加倍推動非法關稅」。此前，此前美國聯邦法院已裁定，企業有權就被最高法院推翻的關稅要求數十億美元退款。

白宮則強調，政府將在法庭上「積極捍衛」總統的行動。白宮發言人德賽表示，政府是在運用國會授予的權力，處理美國龐大的國際收支問題。

自川普重返白宮以來，美國平均關稅水準已升至戰後最高，並對盟友與主要貿易夥伴徵收多項關稅。白宮原本預估，相關關稅在未來十年可帶來約3兆美元收入，但國會預算辦公室（CBO）指出，在最高法院推翻部分關稅後，預期收入可能減少約2兆美元。

美國最高法院 美國 最高法院

24州聯手提告！川普10%全球關稅再陷法律戰

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅，並指控此舉違法、濫用總統權力。

