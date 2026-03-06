川普受訪稱普丁準備好達成協議　批澤倫斯基是障礙

美國總統川普今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基是與俄羅斯達成協議的障礙，並堅稱俄國總統普亭態度合作。

法新社報導，川普（Donald Trump）在接受Politico專訪時表示：「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他得機靈點，他必須完成協議。」

川普一年前在白宮與澤倫斯基有過一次氣氛緊張的會面，當時他和副總統范斯（JD Vance）公開斥責澤倫斯基。如今川普回歸當時的說法，表明澤倫斯基處於弱勢，必須做出讓步。

根據Politico，川普表示：「他是障礙，這很不可思議。你沒籌碼，現在手上籌碼更少了。」

川普還說：「我認為普亭（Vladimir Putin）準備好達成協議。」

川普長期主張美國支援烏克蘭對美國來說是種浪費，他過去曾公開說普亭的好話，並於去年8月邀請普亭前往阿拉斯加。

川普發表關於烏克蘭的最新談話前，剛於2月28日聯手以色列對伊朗發動戰爭，據估計，這場戰爭已讓美國付出數以十億計美元的代價。

川普曾承諾會在去年1月就任第一天就結束俄烏戰爭，但俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭。