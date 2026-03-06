可靠性受質疑 學者：AI不應用於作戰

美聯社報導，在與美國政府的合約爭議中，人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic對ＡＩ軍事應用所展現的道德立場，正重塑ＡＩ巨頭間的競爭，同時凸顯人們一種日益增長的認知，即ＡＩ聊天機器人的能力可能不足以用於戰爭。

美國市場研究公司Sensor Tower三月初指出，Anthropic旗下聊天機器人Claude手機應用程式（Ａｐｐ）在美國的周下載量，首次超過競爭對手ChatGPT，顯示在上述爭端中支持Anthropic的消費者，對該公司產品日益感興趣。

雖然許多軍事和人權專家稱讚Anthropic執行長阿莫戴與五角大廈談判時，堅守倫理原則，卻也有人不滿的指出，美國政府會將ＡＩ技術應用於高風險任務，就是被ＡＩ產業多年來的行銷打動。

美國海軍前戰機飛官、現任美國喬治梅森大學機器人與自動化中心主管康明茲說，阿莫戴是自作自受，Anthropic曾是吹噓ＡＩ能力最誇張的公司，現在才突然回歸現實，告訴世人真的不應將這些技術用於武器。

康明茲在去年十二月曾發表論文，認為政府機構應禁止使用生成式ＡＩ來「控制、指揮、引導或管理任何武器」，這不是因為ＡＩ可能太聰明而脫離人類控制，而是Claude這類聊天機器人背後的大型語言模型容易出錯，本質上並不可靠，不適合用在可能導致生命損失的環境。

直到最近，Anthropic還是同業中唯一獲准用於美國機密軍事系統的公司，與數據分析公司「帕蘭泰爾」等其他國防承包商建立合作關係。

美國總統川普二月廿七日說，五角大廈將有六個月的時間逐步淘汰Anthropic的軍事應用；約在同一時間，川普正批准二月廿八日對伊朗的軍事打擊。曾任「帕蘭泰爾」公司顧問的康明茲說，Claude可能已被用於策畫軍事打擊。

消費者則已用行動表態，Claude的下載量激增。Sensor Tower的數據顯示，Claude二月廿八日開始成為iPhone最受歡迎Ａｐｐ，三月二日成為美國所有手機系統最受歡迎Ａｐｐ。

在蘋果的Ａｐｐ商店，ChatGPT的一星評價數量在二月廿八日暴增至七點七五倍且持續增長，反映OpenAI遭受強烈反彈。