工程師挺同行 矽谷：禁令開危險先例

美國政府與人工智慧（ＡＩ）公司Anthropic爆發空前爭端，國防部長赫塞斯宣布該公司構成供應鏈風險，此舉通常針對中國大陸等美國敵對國家的公司。有人認為，這家美國最知名公司之一可能因此完蛋。Anthropic能撐過這關嗎？

法新社報導，供應鏈風險的認定對Anthropic構成存亡威脅，因為這意味任何與美軍合作的公司，都必須證明與Anthropic沒任何業務往來。

曾幫助川普政府制定ＡＩ政策的波爾說，該決定是「企業謀殺」，並警告此事對美國所有投資人傳遞一項明確訊息，即若不按美方條件做生意，美國就會讓你收工。

Anthropic已矢言就供應鏈風險的認定訴諸法院。法律專家說，該公司立論充分，但訴訟程序可能需要數月甚至更久，這對希望今年上市的Anthropic是嚴重劣勢。

美國政府封殺Anthropic，競爭對手OpenAI則宣布與五角大廈達成協議，允許其在機密系統中使用自家ＡＩ模型。

OpenAI執行長奧特曼說，該協議納入Anthropic堅持的兩項限制。但法新社說，Anthropic試圖在合約中明確規定對其ＡＩ技術的使用限制，OpenAI則同意五角大廈可將其技術用於「任何合法目的」；這是Anthropic拒絕的措辭。OpenAI還說，其技術將僅限於雲端，以防該公司的模型直接嵌入武器硬體，並將派一名工程師來監督機密用途。

批評者呼籲，OpenAI的員工應離職或向高層施壓。OpenAI前政策研究主管布倫達治在社媒Ｘ直指，「OpenAI屈服了卻裝沒有，害了Anthropic卻裝作在幫忙」。

川普政府對Anthropic的打壓震驚矽谷，並加深科技界的政治裂痕。Anthropic最知名反對者是創投家、白宮ＡＩ與加密貨幣「沙皇」塞克斯，他長期認為該公司優先安全的做法會拖慢創新，使中國大陸有機可趁。塞克斯也與堪稱國防部技術長的次長邁克爾關係密切。

數百名谷歌、亞馬遜、微軟和OpenAI的工程師力挺Anthropic，簽署請願書和公開信，敦促各自公司高層拒絕五角大廈所提「不受限制」使用ＡＩ的要求。

在矽谷高層間，情勢更為分歧。雖無大型科技公司公開支持Anthropic，但若干同業高層在媒體匿名表達擔憂，認為對Anthropic的禁令將開危險先例。