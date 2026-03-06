解釋性新聞／國安爭議 美封殺Anthropic AI產品

美國川普政府近來與人工智慧（ＡＩ）業者爆發前所未見的衝突，ＡＩ新創公司Anthropic不同意美國國防部不受限制使用其ＡＩ技術，而遭川普政府封殺。三個美國部會二日採取行動，將停用Anthropic的ＡＩ產品。此前，美軍也已指示旗下人員使用OpenAI、谷歌等競爭對手模型。

金融時報報導，消息人士透露，Anthropic已與五角大廈重啟協商，結果未定。

這場風波源自Anthropic與國防部就合約談判陷入僵局。路透報導，雙方癥結包括「科技護欄」問題，以及究竟該由政府或產業來決定ＡＩ部署方式。知情人士說，Anthropic堅持拒絕讓美軍及情報機構使用其工具進行國內監控和自主致命武器，因此和國防部鬧翻。

Anthropic的競爭對手OpenAI乘虛而入，二月廿七日晚間，OpenAI宣布與國防部達成協議，會將其技術部署至國防部的機密網路。

美國總統川普二月廿七日在自家社媒真實社群發文，批評Anthropic不願配合政府要求，他正指示美國各聯邦機構立即停用Anthropic技術，「我們不需要它，也不想要，且不會再與他們做生意！」

川普要求國防部等機構六個月內停用Anthropic產品。美國國務院、財政部和衛生及公共服務部高層，已指示其員工放棄使用Anthropic的聊天機器人Claude。

Anthropic等幾家頂尖公司，一向幫助美國在對國安至關重要的ＡＩ領域保持領先地位，美國政府對Anthropic的行動是極不尋常的責難。五角大廈已宣布將Anthropic列為國家安全供應鏈風險，美國政府先前只會對華為等敵對國家供應商做出這類排擠措施。

美國財政部長貝森特在社群媒體Ｘ發文說，財政部將停止使用所有Anthropic的產品。衛生及公共服務部也已通知其員工這項禁令，指示員工改用OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini等ＡＩ平台。美國國務院說，將把其內部聊天機器人「StateChat」的驅動模型，從Anthropic切換到OpenAI的「GPT-4.1」。

美國國務院發言人皮戈特向路透說，依據川普取消Anthropic合約的指示，「我們正立即採取措施落實該指令，並確保我們的項目完全合規」。此外，聯邦住房金融局局長普特爾二日也在社群媒體Ｘ發文說，該局及兩大房貸機構「房利美」和「房地美」將完全停用Anthropic產品。