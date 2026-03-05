快訊

尼泊爾國會大選結束投票 選民期盼改變

中央社／ 加德滿都5日綜合外電報導

尼泊爾國會大選今天晚間結束投票，許多選民希望看到改變。將近6個月前，尼泊爾爆發由年輕人領導的示威抗爭，有77人命喪鎮壓行動，但抗議浪潮也迫使時任總理下台。

路透社報導，選舉委員會官員表示，投票已於當地時間下午5時（台灣時間晚間7時15分）結束，預期多數投票所已隨即展開計票作業，初步趨勢有望明天出爐，但完整結果可能需要1週時間才能公布。

選委會發言人巴塔萊（Narayan Prasad Bhattarai）說：「截至目前為止，多數地區的投票率超過50%。」

尼泊爾位於中國與印度之間，約有3000萬人口，數十年來深受政治動盪困擾，這不僅嚴重削弱以農業為主的經濟、加劇失業狀況，貪腐猖獗也使這些結構性問題雪上加霜。

社群媒體禁令為導火線，尼泊爾長期累積的社會不滿去年9月爆發為公開示威，數以千計人走上街頭，抗議演變為衝突並造成死傷，迫使時任總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職。

參選陣營包括長期主導尼泊爾政壇的傳統勢力，例如中間派的尼泊爾國大黨（Nepali Congress）與尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）。

然而，分析人士大多認為，中間路線的新興政黨全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party）目前聲勢領先。現年35歲、以饒舌歌手身分轉戰政壇的夏哈（Balendra Shah）今年1月加入這個成立僅3年多的政黨，並代表其角逐總理大位。

政治分析家艾查里亞（Puranjan Acharya）指出：「對於年輕人在Z世代抗議期間所表達的訴求是否獲得回應，這次選舉至關重要。」訴求包含創造就業機會、遏制貪腐和改善政府治理。

他還說：「如果新當選的領導人被認為無法達成這些目標，恐怕會引發進一步動盪。」

尼泊爾 社群媒體 年輕人

