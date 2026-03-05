挺歐盟盟友！賽普勒斯遭無人機攻擊 歐洲多國派遣海軍資產保護

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

