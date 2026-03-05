聽新聞
挺歐盟盟友！賽普勒斯遭無人機攻擊 歐洲多國派遣海軍資產保護
英國BBC報導，賽普勒斯一座英國軍事基地遭無人機攻擊後，歐洲多國宣布派遣海軍保護同為歐盟成員國的賽普勒斯。
義大利國防部長克羅塞托表示，義大利將與西班牙、法國和荷蘭一起派遣「海軍資產」保護賽普勒斯，部署工作將於未來幾天內進行。
法國總統馬克宏辦公室表示，馬克宏已致電義大利和希臘領袖，他們已同意派遣軍事資產前往賽普勒斯。
稍早，英國空軍駐賽普勒斯阿克羅提里基地（RAF Akrotiri）附近通報空襲威脅，賽普勒斯防空警報響了10分鐘。
