加國推中型國家合作 澳專家：坎培拉僅「審慎歡迎」

加拿大總理卡尼今天於澳洲國會發表演說，推動中型國家合作倡議；澳洲情報戰略專家休布瑞吉向中央社指出，坎培拉當局對卡尼的倡議僅僅抱持「審慎歡迎」的態度。

卡尼（Mark Carney）3日抵達雪梨並展開訪問澳洲行程。針對卡尼到訪，特別是坎培拉當局將如何回應加拿大所推動的中型國家（middle power）合作願景，成為近日澳洲媒體討論的話題。

卡尼今天於澳洲國會發表演說，強調藉著中型國家合作，可望重建國際秩序。另外，澳、加兩國今天發表聯合聲明，其中提到兩國已簽訂關鍵礦產合作協議，並且已就AI人工智慧安全合作（artificialintelligence safety collaboration）簽訂備忘錄。

曾於「澳洲通訊局」（Australian SignalsDirectorate）及「防衛情報組織」（Defence IntelligenceOrganisation）擔任情報分析官員、目前為澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）今天接受中央社電話訪問，他指出，澳洲政府致力避免被捲入國際爭端，於是僅僅「審慎歡迎」（cautiously welcoming）卡尼的中型國家合作倡議。

卡尼今年1月於世界經濟論壇（WEF）發表演說時，提出中型國家合作倡議，提到目前以規則為基礎的國際秩序受到威脅，中型國家需要合作反制超級大國的侵略性行為。對此，美國總統川普（DonaldTrump）於世界經濟論壇發表演說時提出警告，要求卡尼必須記住「加拿大是靠美國才活得下去的」。

休布瑞吉解釋，對澳洲政府來說，與美國的盟友關係仍是最重要的事情；故此在回應卡尼的中型國家合作倡議時有所顧忌。

休布瑞吉說：「澳洲政府最重視的，是與美國保持良好關係，以及繼續推動AUKUS潛艦項目，其他都是次要；因此，澳洲政府非常審慎，致力避免任何可能導致美國對澳洲不滿的舉動，以免危及攸關澳洲安全的AUKUS潛艦計畫。」

休布瑞吉指出，卡尼的中型國家合作倡議並不符合美國政府意願；任何中型國家如果支持卡尼的倡議，都恐怕會損及與美國的關係。對此，休布瑞吉指澳洲政府缺乏足夠的遠見，無法理解到隨著美國行為的轉變，卡尼的倡議有其道理。

休布瑞吉提醒，雖然澳、加兩國簽訂關鍵礦產合作協議，但如果沒有相關產業配套，終究是象徵意義大於實際作用。他說：「加拿大和澳洲都能開採關鍵礦產；問題不在於誰能開採，甚至不在於誰能提煉，而是在於誰擁有價值鏈的後端環節，將這些提煉後的礦產轉化，成為電子和製造業所需的產品。」

休布瑞吉又說：「如何將礦產轉化成為產品，從而擺脫對中國產品的依賴；而且，要設法阻止中國倚仗其市場力量，將所有新競爭對手排擠出市場外，這些才是關鍵。」

另外，休布瑞吉認為卡尼的中型國家倡議，對澳洲和台灣來說，都具有啟發作用。他說：「卡尼指出了中型國家面臨的問題，即必須面對來自中國和美國的挑戰；卡尼準確地指出，沒有國家能單打獨鬥；夥伴國家之間必須共同合作，彼此信任。」

休布瑞吉又說：「台灣和澳洲都是值得信賴的夥伴，但我們之間的合作不夠緊密、不夠廣泛，而且不夠快速；卡尼所傳達的訊息，不僅適用於澳、台兩國，而是適用於全球各個中型國家。」