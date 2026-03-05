快訊

菲公民涉嫌當中國大陸間諜被捕 菲律賓：國安受嚴重威脅

中央社／ 馬尼拉5日綜合外電報導

菲律賓國家安全機構表示，當局已拘捕多名涉嫌為中國從事間諜活動的菲律賓公民，並稱這是一項「嚴重的國家安全問題」。

法新社報導，菲國國家安全會議（NSC）昨晚發布聲明指出，已經處理並阻止了「中國情報機關指使」的間諜活動，但官方並未透露間諜活動細節。

安全機構表示：「涉案人全為菲律賓公民，當局已採取必要措施，所有涉案人員皆坦承參與間諜活動，並正在配合調查。」

菲國國家安全委員會和中國駐馬尼拉大使館，未立即回覆法新社的詢問。

國家安全委員會昨晚的聲明，援引當地媒體Rappler最近的一項調查指出，中國監視人員曾試圖獲取有關菲律賓在南海的部署及補給任務相關訊息。

近年來菲律賓與中國為南海主權爭議衝突升溫，雙方船隻頻繁發生磨擦，導致人員受傷及財物損失。

