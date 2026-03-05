快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
卡達的美軍烏代德空軍基地2月28日竄出濃煙。法新社
卡達的美軍烏代德空軍基地2月28日竄出濃煙。法新社

CNN4日引述兩名聽取行動簡報的消息人士報導，伊朗革命衛隊2日派出2架蘇聯時代Su-24戰術轟炸機，企圖打擊卡達美軍烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）與天然氣重鎮拉斯拉凡（Ras Laffan）。卡達空軍緊急升空攔截，雙方在空中短暫纏鬥交戰後，伊朗2架轟炸機遭擊落。消息人士稱，當時伊朗戰機距離目標「只差2分鐘」。

報導指出，烏代德基地是美軍在中東最大據點，通常駐有約1萬名美軍官兵。

消息人士說，伊朗戰機被目視辨識並拍攝到掛載炸彈與導引彈藥，並一度降至80英尺低空飛行以躲避雷達偵測。卡達方面透過無線電示警未獲回應後，基於時間壓力與現有證據，將其判定為敵對目標，隨即派遣戰機攔截；一架卡達F-15與伊朗戰機交火後將其擊落。2架伊朗戰機墜入卡達領海。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）4日表示，當局已展開搜救行動，尋找伊朗機組人員。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日也在五角大廈簡報中證實，卡達戰機首次擊落2架正飛往其所在位置的伊朗轟炸機，但未說明伊朗戰機原先的具體攻擊目標。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）4日與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）通話，批評伊朗行動有升級性質，顯示德黑蘭「沒有真正意願」為衝突降溫或尋求解決方案；他並指伊朗意在傷害鄰國，企圖將周邊國家拖入一場「不屬於他們的戰爭」。

美以聯軍開轟德黑蘭，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，引發伊方無差別襲擊中東多國。根據中東各國政府統計，伊朗已發射逾400枚彈道飛彈與逾1000架無人機，打擊目標遍及都會區、能源基礎設施、機場與飯店等，衝擊向來自詡安全穩定的波灣國家社會。

CNN4日引述兩名聽取行動簡報的消息人士報導，伊朗革命衛隊2日派出2架蘇聯時代Su-24戰術轟炸機，企圖打擊卡達的美軍烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）與天然氣重鎮拉斯拉凡（Ras Laffan）。卡達空軍緊急升空攔截，雙方在空中短暫纏鬥交戰後，伊朗2架轟炸機遭擊落。消息人士稱，當時伊朗戰機距離目標「只差2分鐘」。

