尼泊爾國會大選登場 青年勢力對決政壇守舊派
尼泊爾今天舉行國會選舉，這是一場由守舊勢力對抗強大青年運動的關鍵對決。就在6個月前，致命的反貪腐抗爭推翻了原本的政府。
法新社報導，黎明時分，首都加德滿都街頭以及平日寧靜的東部城鎮查巴（Jhapa）出現排隊人潮。查巴正是兩名主要總理熱門人選正面交鋒的選區。
60歲的沙基亞（Nilanta Shakya）在加德滿都一所學院等待投票時說：「我一大早就來投票，我們必須行使自己的權利。尼泊爾人民等待改變已經很久了，我們經歷了一個又一個體制的更迭。」
角逐政權的關鍵人物包括尋求重返執政的馬克思主義派前總理、爭取青年選票饒舌歌手出身的市長，以及實力雄厚的尼泊爾國大黨（Nepali Congress）新任黨魁。
近1900萬名選民將投票決定誰來接替自2025年9月起義以來的臨時政府。當時的起義造成至少77人喪生，國會及數十棟政府建築遭縱火。
這場以Z世代為號召、由青年領導的抗爭，起初是反對政府短暫封鎖社群媒體，但隨後因對貪腐與低迷經濟的不滿而迅速擴大。
臨時政府總理卡齊（Sushila Karki）向民眾保證可以「毫無恐懼地」投票，數千名士兵與警察已部署在各個投票所。
卡齊今天向選民致謝，並呼籲舉行「和平的選舉」，表示這場投票對「決定我們的未來」至關重要。
投票將於下午5時（台灣時間晚上7時15分）結束。這是擁有3000萬人口的尼泊爾，自2006年內戰結束以來，競爭最激烈的大選之一。
