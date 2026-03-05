金正恩視察新型驅逐艦「崔賢號」 展海上核戰力

快訊

中央社／ 記者楊啟芳首爾5日專電
北韓領導人金正恩。歐新社
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩連續2天視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡弋飛彈試射，意在展現北韓於海上的核武戰力。

根據韓聯社報導，北韓中央通信社（KCNA）今天指稱，金正恩於3日、4日一連2天登上位於北韓南浦造船廠的「崔賢號」，了解海軍人員艦艇運用訓練情況、艦艇性能、作戰能力等。金正恩3日視察後表示，艦艇機動性「滿足作戰運用需求」，並稱是「國家海上防衛力量的新象徵」。

金正恩指出，在新5年計畫期間，每年應建造2艘同級或更高級別水面艦，並準確執行大規模水面艦戰力建設計畫。金正恩也說：「海軍核武裝化正令人滿意地推進，我們海軍將具備強大攻擊力，這是完全的防衛力量。」

金正恩也在昨天觀摩了「崔賢號」進行的艦對地戰略巡弋飛彈試射。北韓官媒公開的照片顯示，「崔賢號」至少連續發射4枚巡弋飛彈，金正恩在地面觀看發射過程。

韓聯社報導指出，雖然北韓在去年4月底就公開過試射畫面，不過這次是首度展示艦艇具備連續發射巡弋飛彈的能力。

南韓國防安全論壇（KODEF）事務總長申鍾宇（音譯）分析指出，北韓此舉意在透過可搭載戰術核彈頭的巡弋飛彈連續發射，展示海上核武戰力，並向外界顯示其不僅在陸上，也能在海上同時大量發射飛彈的能力。

南韓軍方表示，昨天上午已在北韓南浦一帶偵測到多枚巡弋飛彈發射；在堅固的韓美聯合防衛態勢下，將維持對任何挑釁作出壓倒性回應的能力與準備。

