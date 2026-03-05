快訊

日媒：前統一教會將辭退340人 遣散費達數十億圓

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本高院維持東京地院下令解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會）的裁決，代表已啟動清算教會資產程序。日媒披露，教會將辭退約340人，相關遣散費達數十億日圓。

「朝日新聞」採訪教會相關人士報導，前統一教會在日本全國的「正職員工」約1200人，預計將遣散其中約340人。而東京高等法院昨天的裁決出爐前，教會就已經在協調此事，並已決定支付包含「優退」在內，總計數十億日圓的遣散費。

前統一教會除了總部之外，截至今年1月，在日本全國各地約有280間教會，每個教會人員編制包含教會長、教育部長、傳道部長、總務部長等「正職員工」。

多名消息人士透露，教會今年起以收支狀況惡化為由，判斷有必要削減人員。在1200名職員中，向50歲以上的500人招募自願離職者。2月確定約340人自願離職，再加上約100名屆齡退休者在內，合計約440人離職，相關人事命令已在今年2月底生效。這些人將於本月10日離職，教會數量也將由約280間縮減到230間左右。

而教會方面為了自願離職者，準備最多相當於22個月薪資的退休金，相關遣散費總額達數十億日圓，並已經協調於4月發放。

一名教會幹部坦言，「若遭解散，對於加發部分等款項，可能難以獲得社會理解」，表示會加快相關處理作業。

日本放送協會（NHK）報導，日本律師伊藤尚已經就任「清算人」負責清算教會資產。他昨天表示，為了讓更多受害者申訴，預計訂定申訴期間為期1年，並計劃以百人規模的團隊執行清算程序。他認為，「這是相當艱難的工作，將以中立公正的立場執行」。

關於教會的財產狀況，伊藤表示，目前完全無法預測教會財產是否不足以支付要求退還捐款的金額。

而啟動清算程序也代表教會的設施由「清算人」管理。伊藤表示，計劃在3天到4天內訪問位在日本全國近300間教會，並加快腳步向信徒說明相關事宜。

