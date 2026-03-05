替中國大陸監控旅英香港異議人士 兩名男子倫敦受審

兩名男子遭英國檢方指控代表香港有關當局並最終代表中國，監控旅居英國的香港知名民主派異議人士，兩人今天在倫敦受審。

香港在1997年回歸中國之前，曾受英國統治長達156年。自2019年香港爆發有時暴力的民主抗爭運動後，中英雙方因全面性的國安鎮壓行動而日益緊張。

65歲的袁松彪（Chung Biu Yuen）與38歲的衞志良（Chi Leung Wai）均持有中、英雙重國籍，他們否認曾於2023年12月到2024年5月間協助外交情報機關，以及曾於5月1日強闖一處住宅地址進行「外國干預」的指控。

檢察官艾特金森（Duncan Atkinson）在倫敦老貝里（Old Bailey）法院上表示，這兩名男子受命「代表香港特別行政區政府，進而代表中華人民共和國」，執行「影子警察行動」。

● 監視羅冠聰

艾特金森指出，這些行動包括鎖定現居英國的異議人士，香港政府對他們懸賞100萬港幣（約新台幣411萬元），獎勵提供線索協助找到或逮捕他們的人。

艾特金森說：「袁先生與衞先生互傳的手機訊息顯示，針對民主運動人士羅冠聰的監視行動，自2021年起就一直持續進行。」

袁松彪是退休的香港警官，任職於香港駐倫敦經濟貿易辦事處。艾特金森說，衞志良曾任英國邊境檢查署人員，並在倫敦市警局擔任義務兼職警員。

陪審團看到袁、衞與其他人之間的大量訊息，檢方表示，這些訊息顯示他們曾討論針對社運人士的計畫，並稱這些人為「蟑螂」。

艾特金森說，袁松彪傳給衞志良的一則訊息，要求他在一個活動上監視一名英國政治人士，並「特別留意政府官員或英國國會議員與地方議員」。

艾特金森指出，一名前香港高級警官傳出的訊息，則要求提供關於保守黨前黨魁、知名北京批評者史密斯（Iain Duncan Smith）的資訊。

艾特金森表示，兩人也遭控代表駐倫敦香港經貿辦蒐集鄺文琪（Monica Kwong）的情資，鄺文琪遭雇主鄒田甜指控詐欺後，於2023年12月離開香港。

衞志良也遭控濫用邊境檢查署職權，進入內政部電腦系統。

中國駐倫敦大使館指控英國捏造對這兩人的指控，並表示英國無權干涉香港事務。