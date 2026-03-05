快訊

厄瓜多驅逐古巴大使與使館職員　限48小時內離境

中央社／ 基多4日綜合外電報導

厄瓜多外交部宣布，厄瓜多今天下令驅逐古巴駐基多大使，限時他與其他使館職員在48小時內離境。

法新社報導，厄瓜多外交部宣布古提瑞茲（BasilioGutierrez）為不受歡迎人物，但沒有提供做此決定的具體理由。

厄瓜多外交部在聲明中表示：「大使與任職於這個使館的所有人員，須在48小時內離開我國領土。」

哈瓦那當局展開反擊。古巴外交部表示，這項驅逐行動是「不友善且前所未見的舉動，嚴重損害兩國之間友好與合作關係的歷史」。

古巴外交部又說：「這項決定似乎並非巧合，是在美國加強對古巴的侵略，以及美國政府向第3國加強施壓，要求加入這個政策的脈絡下做出。」

路透社記者說，看到厄瓜多軍警人員在古巴駐基多大使館外頭巡邏。厄瓜多方面沒有說明，驅逐大使是否意味著與古巴正式斷絕外交關係。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）是美國總統川普的親密盟友，而川普政府正對共產政權統治的古巴實施事實上的能源封鎖。

昨天，厄瓜多也結束駐哈瓦那大使的任期。

川普 美國 古巴

相關新聞

老蔣幫助烏克蘭？台灣與烏克蘭被遺忘的反共歷史

早在將近70年前，台灣就曾短暫成為烏克蘭流亡民族主義者的政治盟友之一

日維持判決解散…清算前統一教資產 退還捐款人

日本政府向法院請求解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會），東京高院四日判決，維持東京地院下令解散教會原判，駁回教會方面抗告，之後將進入清算教會財產程序，將款項發還遭勸誘捐款的受害人。

安倍遇刺 自民黨與統一教連結曝光

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

盧比歐這句突如其來的「釋放蔣」（Unleash Chiang）引起不少關注，其由來確實是指蔣介石無誤，而其背後不單是來自50年代冷戰的歷史老哏，特別是從盧比歐口中所出，又是關於一段20年前的美國政壇故事——布希家族送給了年輕的盧比歐一把「蔣介石之劍」。

影／對伊朗開戰不忘掃毒！美軍聯手厄瓜多打擊「指定恐怖組織」

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表...

