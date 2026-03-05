厄瓜多驅逐古巴大使與使館職員　限48小時內離境

厄瓜多外交部宣布，厄瓜多今天下令驅逐古巴駐基多大使，限時他與其他使館職員在48小時內離境。

法新社報導，厄瓜多外交部宣布古提瑞茲（BasilioGutierrez）為不受歡迎人物，但沒有提供做此決定的具體理由。

厄瓜多外交部在聲明中表示：「大使與任職於這個使館的所有人員，須在48小時內離開我國領土。」

哈瓦那當局展開反擊。古巴外交部表示，這項驅逐行動是「不友善且前所未見的舉動，嚴重損害兩國之間友好與合作關係的歷史」。

古巴外交部又說：「這項決定似乎並非巧合，是在美國加強對古巴的侵略，以及美國政府向第3國加強施壓，要求加入這個政策的脈絡下做出。」

路透社記者說，看到厄瓜多軍警人員在古巴駐基多大使館外頭巡邏。厄瓜多方面沒有說明，驅逐大使是否意味著與古巴正式斷絕外交關係。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）是美國總統川普的親密盟友，而川普政府正對共產政權統治的古巴實施事實上的能源封鎖。

昨天，厄瓜多也結束駐哈瓦那大使的任期。