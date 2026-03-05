快訊

中國大陸施壓取消台灣題材劇碰釘子 法市長譴責嚴重干預

中央社／ 巴黎4日專電

法國史特拉斯堡市長巴爾塞吉安（Jeanne Barseghian）說，中國領事館施壓劇院，企圖阻止探討台灣處境的戲劇「這不是個大使館」上演，她譴責這種「極為嚴重」的干預行為。

巴爾塞吉安昨天告訴法新社，中國駐史特拉斯堡領事館要求取消在當地上演的一齣關於台灣的戲劇。

史特拉斯堡劇院Le Maillon排定3月5日到7日上演瑞士導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）的作品「這不是個大使館」（Ceci n’est pas une ambassade）。

地方媒體Rue89 Strasbourg昨天稍早報導，Le Maillon劇院上月初接到中國領事館的電話，對方就「這不是個大使館」上演一事，表達領事的不滿。報導提到，這齣劇將台灣描述為「一個國際承認程度與其經濟重要性成反比的國家」，足以激怒中國領事館。

巴爾塞吉安證實Rue89 Strasbourg的消息。她說，她收到中國領事館的信，「要求取消這齣劇上演，理由是這對中法建立外交關係構成問題」。

巴爾塞吉安表示，她已回覆中國領事館，重申了法國法律，即「創作和藝術自由在法國受到保障」。

她還說：「這真的很令我們擔憂。」她表達對LeMaillon團隊的支持，並聯繫文化部轄下的區域文化事務署，「因在創作自由接連遭攻擊的脈絡下，這極為嚴重」。中國駐史特拉斯堡領事館未立即回覆法新社提問。

駐法國台北代表處稍早在臉書專頁表示，「這不是個大使館」透過劇場藝術，探討台灣在國際現實中的獨特存在，這不僅是台灣的故事，也是全球對民主與身分認同的共同對話，任何形式的審查與打壓，只會讓國際社會更看見台灣的韌性，也更凸顯民主價值的珍貴。

