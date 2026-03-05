快訊

能源短缺加劇 古巴多地停電

中央社／ 哈瓦那4日綜合外電報導

古巴國營的聯合電力公司（Union Electrica de Cuba, UNE）表示，包括首都哈瓦那在內，古巴大部分地區今天停電，部分原因是美國對油品供應限制造成的能源危機。

此次停電發生之際，古巴共產黨政府正面臨川普政府日益增大的壓力。

古巴近年多次大停電，即便在美國切斷對這個加勒比海最大島嶼的石油運輸之前也是如此。

古巴政府將其經濟危機歸因於美國長期實施的經濟制裁。

最近，由於美國施壓，委內瑞拉和墨西哥對古巴的石油供應減少，使原有的能源短缺情況更加嚴重。

停電影響範圍從中部的卡馬圭省（Camaguey）延伸至最西端的皮那德瑞奧（Pinar del Rio），聯合電力公司表示正在努力恢復電力服務。

古巴能源部表示，位於東部奧爾根（Holguin）的Felton 1火力發電廠仍維持運作，且已啟動復電程序。

