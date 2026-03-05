安倍遇刺 自民黨與統一教連結曝光

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

統一教由南韓反共人士文鮮明創立，他自稱新彌賽亞。統一教於一九六○年代起開始影響日本政壇，與日本自民黨因反共鬥爭而結盟。

由於工會常與左翼政治相連，反共的統一教與當時強大的工會運動對立，而安倍曾任眾議院議員的爺爺安倍寬與曾任首相的外祖父岸信介，都同情該教會強烈的反共思想與反工會運動，岸信介更協助教會在日本建立影響力。

安倍曾出席統一教活動並致詞，多名與該教會有關的日本政治人物也在凶案調查期間曝光，又以執政的自民黨為主。山上供稱，刺殺安倍是為了打擊教會。

此案迫使自民黨與統一教畫清界線，主管宗教事務的日本文部省在二○二三年以該組織長期進行不當募捐、導致巨額捐款造成經濟損失為由，向法院申請解散教會。這些活動包括強迫人們購買宗教用品。

此案發生時，日本首相是岸田文雄。岸田否認自民黨與教會存在正式連結，但仍有民眾質疑，該教會可能影響自民黨在反對同婚等社會議題的立場。

岸田曾在二○二二年八月改組內閣，革除七名與該教會有關係的內閣成員，包括安倍的弟弟、時任防衛大臣的岸信夫。岸信夫承認有信徒在其競選行程中擔任志工，另有十多名自民黨成員承認與教會有聯繫。

岸田也指示時任自民黨幹事茂木敏充調查黨內成員與該教會連結，結果顯示三百七十九名議員中有一百七十九人曾與教會接觸。