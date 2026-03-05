聽新聞
0:00 / 0:00

安倍遇刺 自民黨與統一教連結曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
日男山上徹也（前）二○二二年七月在奈良刺殺日本前首相安倍後遭逮捕。（美聯社）
日男山上徹也（前）二○二二年七月在奈良刺殺日本前首相安倍後遭逮捕。（美聯社）

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

統一教由南韓反共人士文鮮明創立，他自稱新彌賽亞。統一教於一九六○年代起開始影響日本政壇，與日本自民黨因反共鬥爭而結盟。

由於工會常與左翼政治相連，反共的統一教與當時強大的工會運動對立，而安倍曾任眾議院議員的爺爺安倍寬與曾任首相的外祖父岸信介，都同情該教會強烈的反共思想與反工會運動，岸信介更協助教會在日本建立影響力。

安倍曾出席統一教活動並致詞，多名與該教會有關的日本政治人物也在凶案調查期間曝光，又以執政的自民黨為主。山上供稱，刺殺安倍是為了打擊教會。

此案迫使自民黨與統一教畫清界線，主管宗教事務的日本文部省在二○二三年以該組織長期進行不當募捐、導致巨額捐款造成經濟損失為由，向法院申請解散教會。這些活動包括強迫人們購買宗教用品。

此案發生時，日本首相是岸田文雄。岸田否認自民黨與教會存在正式連結，但仍有民眾質疑，該教會可能影響自民黨在反對同婚等社會議題的立場。

岸田曾在二○二二年八月改組內閣，革除七名與該教會有關係的內閣成員，包括安倍的弟弟、時任防衛大臣的岸信夫。岸信夫承認有信徒在其競選行程中擔任志工，另有十多名自民黨成員承認與教會有聯繫。

岸田也指示時任自民黨幹事茂木敏充調查黨內成員與該教會連結，結果顯示三百七十九名議員中有一百七十九人曾與教會接觸。

岸信夫 日本 安倍

延伸閱讀

信仰建議從何來？AI恐取代牧師角色

好讀周報／高市時代來臨！日眾院自民黨獨大 年輕世代掀「早苗活」熱潮

毫無懸念高市續任首相 閣員全留任

判決解散 日清算前統一教資產 退還捐款

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

日維持判決解散…清算前統一教資產 退還捐款人

日本政府向法院請求解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會），東京高院四日判決，維持東京地院下令解散教會原判，駁回教會方面抗告，之後將進入清算教會財產程序，將款項發還遭勸誘捐款的受害人。

安倍遇刺 自民黨與統一教連結曝光

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

盧比歐這句突如其來的「釋放蔣」（Unleash Chiang）引起不少關注，其由來確實是指蔣介石無誤，而其背後不單是來自50年代冷戰的歷史老哏，特別是從盧比歐口中所出，又是關於一段20年前的美國政壇故事——布希家族送給了年輕的盧比歐一把「蔣介石之劍」。

影／對伊朗開戰不忘掃毒！美軍聯手厄瓜多打擊「指定恐怖組織」

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。