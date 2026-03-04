快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

英警依國安法逮捕3男 涉嫌為大陸從事間諜活動

中央社／ 倫敦4日專電

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，今天在倫敦和威爾斯地區總計逮捕3名男子，他們涉嫌違反英國國家安全法」、為中國情報機關提供協助。

根據警方資訊，在倫敦被捕的是一名39歲男子，在威爾斯地區兩處不同地點則分別有一名68歲和一名43歲男子遭逮捕。3人目前遭警方拘留，調查工作持續進行。

倫敦都會區警察局表示，今天的逮捕行動是反恐警務網（CTP）調查工作一環。CTP總部位於倫敦都會區警察局，與倫敦都會區警察局體系整合，領導英國全境反恐工作，以及調查間諜活動、暗殺等重大國安案件。

警方指出，3名男子涉嫌違反「2023年國家安全法」第3條。條文內容涉及為外國情報機關提供協助，執行與英國有關的活動。「與英國有關」意指發生於英國境內，或是發生於英國境外，但足以損害英國的安全或利益。

今天的逮捕行動有CTP在威爾斯和蘇格蘭的警力參與。除了在這3名男子的逮捕地點，警方今天另在倫敦、威爾斯和蘇格蘭地區的其他3個地點，總計6個地點執行搜索。警方尚未公開這3名男子的國籍。

CTP倫敦總部指揮官佛蘭納根（Helen Flanagan）說，近年來，國家安全相關案件「數量顯著增加」；警方持續與夥伴們密切合作，以維護國家安全、阻卻惡意活動。

佛蘭納根指出，今天的逮捕行動與警方主動偵查的案件有關。儘管嚴正看待案情，警方不認為公眾有面臨迫切、直接威脅的風險。

中國相關國安案件近年在英國有增加趨勢。英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年10月曾在發表年度演說時回應媒體提問表示，中國的「國家級行為者」不僅對英國的國家安全構成威脅，而且是「每一天」都如此。

