伊朗動盪衝擊能源 歐投行總裁促歐洲加速戰略自主

伊朗動盪局勢使全球政經不確定性加劇，歐洲投資銀行總裁卡爾維諾稱，動盪不安的局勢意味歐洲必須加速強化戰略自主。同時，戰爭衝擊能源供需，可能會影響歐洲工業體系。

根據歐洲新聞台，卡爾維諾（Nadia Calvino）受訪時表示，隨著中東的戰火升級，歐洲從能源到國防領域都必須加強戰略自主，強化自主權比以往任何時候都更加迫切，立法者應採取更迅速、更果敢的行動。

報導指出，雖然歐洲並未直接參與這次的軍事行動，但這場戰爭仍影響了歐洲。戰爭造成全球能源市場劇烈波動，歐洲基準天然氣價格在兩天內飆升80%，而布倫特原油（Brent）價格也飆升。

卡爾維諾表示，由於俄烏戰爭帶來的教訓，歐洲企業建立起替代資源，但與美國、中國等擁有更廉價能源且生產成本更低的地區相比，這確實拖累了歐洲的競爭力。然而，自俄烏戰爭爆發以來，歐洲變得更具有韌性，因此有信心能應對這次危機。

對於美國總統川普揚言終止與西班牙的「所有貿易」，曾任西班牙經濟部長的卡爾維諾表示，歐洲在貿易領域是團結一體的，尊重國際法並致力於全球和平，對所有人都有利。歐盟是推動良性發展與雙贏的力量，會繼續努力推動局勢降溫。