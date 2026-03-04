快訊

伊朗動盪衝擊能源 歐投行總裁促歐洲加速戰略自主

中央社／ 布魯塞爾4日專電

伊朗動盪局勢使全球政經不確定性加劇，歐洲投資銀行總裁卡爾維諾稱，動盪不安的局勢意味歐洲必須加速強化戰略自主。同時，戰爭衝擊能源供需，可能會影響歐洲工業體系。

根據歐洲新聞台，卡爾維諾（Nadia Calvino）受訪時表示，隨著中東的戰火升級，歐洲從能源到國防領域都必須加強戰略自主，強化自主權比以往任何時候都更加迫切，立法者應採取更迅速、更果敢的行動。

報導指出，雖然歐洲並未直接參與這次的軍事行動，但這場戰爭仍影響了歐洲。戰爭造成全球能源市場劇烈波動，歐洲基準天然氣價格在兩天內飆升80%，而布倫特原油（Brent）價格也飆升。

卡爾維諾表示，由於俄烏戰爭帶來的教訓，歐洲企業建立起替代資源，但與美國、中國等擁有更廉價能源且生產成本更低的地區相比，這確實拖累了歐洲的競爭力。然而，自俄烏戰爭爆發以來，歐洲變得更具有韌性，因此有信心能應對這次危機。

對於美國總統川普揚言終止與西班牙的「所有貿易」，曾任西班牙經濟部長的卡爾維諾表示，歐洲在貿易領域是團結一體的，尊重國際法並致力於全球和平，對所有人都有利。歐盟是推動良性發展與雙贏的力量，會繼續努力推動局勢降溫。

投資銀行 伊朗 能源

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

盧比歐這句突如其來的「釋放蔣」（Unleash Chiang）引起不少關注，其由來確實是指蔣介石無誤，而其背後不單是來自50年代冷戰的歷史老哏，特別是從盧比歐口中所出，又是關於一段20年前的美國政壇故事——布希家族送給了年輕的盧比歐一把「蔣介石之劍」。

影／對伊朗開戰不忘掃毒！美軍聯手厄瓜多打擊「指定恐怖組織」

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表...

巴勒斯坦和以色列的問題是宗教衝突或「猶太人復國」？中東問題如何看

以色列在2026年2月28日向伊朗發動代號「咆哮雄獅」（Roaring Lion）空襲行動的同時，也宣布無限期關閉所有通往加薩的過境點，暫停所有人道主義救援行動，恐怕將會讓住在加薩的200萬人再度陷入飢荒危機。目前加薩境內的糧食僅夠維持1週左右，民眾擔心2025年夏季的饑荒將再度上演，紛紛搶購物資，這也會進一步推高物價，讓早已因為經濟封鎖、家園被摧毀的加薩「日常」更加苦不堪言。同時在約旦河西岸，以色列也已國家處於緊急狀態為由，禁止穆斯林進入阿克薩清真寺，並在3月1日突襲位在西岸那不勒斯（Nablus）的阿斯卡（Askar）難民營。

俄烏戰火逼家犬野化 動物學家驚訝：前線狗外貌變了

俄烏戰爭不只改變人類生活，也讓家犬被迫走向野性。研究追蹤烏克蘭763隻家犬與流浪狗，發現前線族群在短時間內出現社會化倒退、領地意識升高與群聚求生行為，外型與習性都更接近野犬。這並非快速演化，而是戰火下的生存篩選。

