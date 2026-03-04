立陶宛控白俄扣留卡車損失逾2200萬歐元 籲歐盟介入

立陶宛道路運輸業者表示，約有數千輛立陶宛註冊卡車滯留白俄羅斯已達4個月，初估損失至少2200萬歐元，並已向歐盟執委會申訴，要求協助促使車輛返還並評估補償機制。

立陶宛國家廣播電台（LRT）今天報導，立陶宛國家道路承運人協會Linava指出，目前約有4000輛在立陶宛註冊的車輛仍在白俄羅斯境內。根據約150家公司的回報，相關損失已逼近2200萬歐元（約新台幣8億元），若擴及全產業，恐超過1億歐元（約新台幣36.5億元）。

立陶宛政府先前因白俄羅斯香菸走私氣球多次侵入領空，對民航秩序與國家安全構成威脅，去年10月底暫時關閉與白俄接壤的邊境約3週。此舉導致上千輛立陶宛註冊的卡車滯留白俄境內。儘管兩國邊境隨後恢復通行，相關車輛仍未獲准離境，持續遭白俄政府扣留，至今已滯留數月。

據報導，Linava主席米克納斯（Erlandas Mikėnas）表示，前述金額尚未納入停車費、客戶流失與營運停擺等間接成本，許多業者因車輛長期無法調度，財務壓力沉重，部分公司已瀕臨破產。

立陶宛交通部則表示，由於業者回報數據不一，政府目前掌握的數字為915輛，已向歐盟執委會通報約1000輛，仍待進一步釐清實際規模後，才能精算損失。

LRT報導，立陶宛運輸業者敦促歐盟執委會採取行動，確保這些被非法扣留的車輛歸還，並評估如何補償損失。

報導指出，立陶宛外交部去年11月就已經向歐盟執委會反映。外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）表示，期待歐盟積極捍衛會員國利益，確保立陶宛企業財產不遭鄰國恣意扣押。他指出，相關情勢也是歐盟討論延長對白俄制裁時的重要考量之一。

另根據報導，歐盟上週已決定將對白俄羅斯的相關制裁再延長一年。立陶宛經濟學家伊茲戈羅（Aleksandras Izgorodinas）分析，白俄魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權可能藉扣留卡車作為談判籌碼，爭取放寬包含化肥出口與恢復使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統等制裁。