捷克總統：中東衝突恐升溫 國防是維護和平關鍵

捷克總統帕維爾3日指出，中東戰事加劇當前地緣政治不確定性，衝突恐進一步升溫，不僅推高能源價格，也可能引發新一波移民潮。他同時強調，國防的目的是確保和平，「沒有任何理由讓國防與安全支出停滯不前」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）3日在眾議院發表演說。他表示：「當前中東軍事衝突，加劇地緣政治局勢的不可預測性，而不斷升級的威脅迫使我們更加思考，如何確保與加強韌性和防禦能力。」

帕維爾說：「加強我們的國防不是為了準備戰爭，而是確保和平的道路。僅僅希望和平降臨是不夠的，我們必須長期且積極地維護和平。」

根據捷克政府提案，今年國防部將獲得約1547.9億克朗（約新台幣2300億元）的經費，較前總理費亞拉（Petr Fiala）政府先前提的國防預算少21億克朗。

若加入其他政府部門的國防相關開支，今年捷克國防總預算約1850億克朗，其中300億來自其他部會。依照今年1月的經濟預測，這筆國防支出約占捷克國內生產毛額（GDP）的2.07%

帕維爾認為，捷克還缺乏必要的現代危機立法。「此要求來自過去危機的經驗，以及我們參與過的一系列危機主題演練。如果在此領域的新法律不能快速通過，我們可能會在每次重大危機前迅速陷入癱瘓。」

帕維爾呼籲，議員不要放棄尋求共識，至少應在安全、教育、醫療質量、能源安全或創新潛力等問題上與政府、反對派建立基本共識。並指出21世紀成功的國家將是在關鍵戰略事項有長期規劃的國家，包括對歐盟的堅定承諾和北約（NATO）成員資格。

根據捷克新聞通訊社（CTK），帕維爾會後對記者表示，中東衝突會直接或間接影響捷克的安全與繁榮。他認為國家不應恐嚇民眾，但也不應假裝什麼都沒發生，政府與所有安全部門必須每天關注當前局勢。

帕維爾指出，美國與以色列週末對伊朗發動打擊，這不僅是有限的區域衝突，影響的並非僅是當地數千名捷克人。「這場衝突有很大可能擴大，目前已有一些跡象。」

他預計，這可能導致能源價格上漲，以及惡化安全局勢。部分報復行動不僅由國家直接發動，也透過伊朗支持的代理組織進行。這可能導致西方國家出現激進化現象，並可能引發移民潮。

帕維爾說：「到目前為止，我主要關注如何將我們公民安全帶回國。」政府將持續處理這些問題。