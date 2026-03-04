快訊

捷克最大網路公司控告總理 涉散布不實言論爭議升溫

中央社／ 布拉格4日專電

捷克最大網路公司Seznam對總理巴比斯提起訴訟，指控他持續攻擊公司並散布不實言論。巴比斯則反駁，Seznam旗下媒體長期對他造謠、扭曲事實，並指控公司涉及逃漏稅問題。

Seznam的發言人卡普奇奧諾娃（AnetaKapuciánová）向捷克新聞通訊社（CTK）表示，巴比斯（Andrej Babis）持續對公司發動攻擊，因此提起訴訟維護公司聲譽。

根據Seznam，巴比斯多次公開散布不實指控，聲稱公司在股息分配過程中未支付約9億克朗（約新台幣14億元）的扣繳稅，因此少繳稅。同時，巴比斯多次在記者會上攻擊Seznam旗下媒體Seznam Zprávy與Novinky.cz的記者，並稱其新聞內容虛假且具操控性。

卡普奇奧諾娃表示：「我們在去年年底已要求巴比斯停止這些攻擊，但他未遵守，因此我們請求法院進行糾正。我們要求他刪除在社群媒體上的不實貼文、禁止再散布謊言，並公開道歉。」

Seznam表示，法律訴訟始終是最後手段，但巴比斯已超過合理批評的界線。Seznam監事會也對巴比斯表達相同立場。

巴比斯向捷克新聞通訊社表示，他對自己的言論負責，並稱Seznam的創辦人盧卡喬維奇（IvoLukačovič）擁有的媒體長期對他造謠、扭曲事實。

他說：「盧卡喬維奇的媒體Seznam Zprávy，以及尤其是Novinky.cz長期以來對我們造謠、操控，我隨時可以證明。」

巴比斯稱，Seznam、Seznam Zprávy和Novinky.cz對當今政府造謠，持續損害政府形象，並認為SeznamZprávy與Novinky.cz曾被前總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府用來推動政治宣傳。

巴比斯稱Novinky.cz是在報導「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motorist）時最不可信的媒體，操作性報導極多。

巴比斯指出，盧卡喬維奇透過將60億克朗的股息經過賽普勒斯公司轉移，逃避捷克應繳的15%扣繳稅，「坑」國家約9億克朗。

巴比斯說：「盧卡喬維奇有意規避國家稅收。他現在又把公司從賽普勒斯搬到瑞士楚格（Zug），這也是避稅天堂，他可能會繼續這樣操作。」

Seznam指出，巴比斯反覆稱公司總部設在賽普勒斯，但盧卡喬維奇去年已將Seznam從賽普勒斯公司Helifreak Limited轉到瑞士的Masaryk HoldingAG。Seznam以捷克為總部，盧卡喬維奇是捷克稅務公民，公司不欠股息稅或其他稅款。

盧卡喬維奇去年11月表示，他將會對巴比斯關於稅務的指控提起法律行動。他認為，巴比斯的言論是對其本人、Seznam公司與其媒體Seznam Zprávy和Novinky.cz的抹黑行動。

