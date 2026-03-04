澳警方使用大陸無人機執勤 參議員：漠視國安風險

澳洲新南威爾斯州警方近日試用中國品牌無人機協助執勤；對此，澳洲聯邦參議員杜尼恩向中央社指出，必須提防相關國家安全隱患。

新州警方（NSW Police）2月19日宣布試用大疆創新（DJI）無人機協助執勤；該項試驗計畫預計為期6個月。

在野自由黨（Liberal Party of Australia）內政及移民事務發言人杜尼恩（Jonno Duniam）透過電郵回應中央社提問，他坦承，新州警方的試驗計畫讓他感到「擔心」。

「中華人民共和國國家情報法」第七條明文規定「任何組織和公民都應依法支持、協助和配合國家情報工作」。對於中國企業產品可能遭中國情報機構利用的風險，杜尼恩認為不容忽視。

杜尼恩說：「中國企業可能會被迫與中國國家情報機構合作；涉及執法工作的警務科技，尢其是涉及蒐集警務行動數據的系統，或者蒐集監控數據的系統，更是必須認真審視相關風險。」

杜尼恩解釋，大疆創新（DJI）無人機的安全隱患之一，是無人機難免要不定期更新軟體；他說：「韌體（firmware）和軟體更新受到產品供應商控制，這是眾所周知的供應鏈漏洞。」

杜尼恩指出，新州政府必須「解釋他們正在採取哪些措施，以便確保敏感資料不會被洩漏」。

杜尼恩又提醒：「絕對不能為了警方執勤效能，而付出犧牲國家安全的代價。」