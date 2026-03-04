快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

聽新聞
0:00 / 0:00

澳警方使用大陸無人機執勤 參議員：漠視國安風險

中央社／ 雪梨4日專電

澳洲新南威爾斯州警方近日試用中國品牌無人機協助執勤；對此，澳洲聯邦參議員杜尼恩向中央社指出，必須提防相關國家安全隱患。

新州警方（NSW Police）2月19日宣布試用大疆創新（DJI）無人機協助執勤；該項試驗計畫預計為期6個月。

在野自由黨（Liberal Party of Australia）內政及移民事務發言人杜尼恩（Jonno Duniam）透過電郵回應中央社提問，他坦承，新州警方的試驗計畫讓他感到「擔心」。

「中華人民共和國國家情報法」第七條明文規定「任何組織和公民都應依法支持、協助和配合國家情報工作」。對於中國企業產品可能遭中國情報機構利用的風險，杜尼恩認為不容忽視。

杜尼恩說：「中國企業可能會被迫與中國國家情報機構合作；涉及執法工作的警務科技，尢其是涉及蒐集警務行動數據的系統，或者蒐集監控數據的系統，更是必須認真審視相關風險。」

杜尼恩解釋，大疆創新（DJI）無人機的安全隱患之一，是無人機難免要不定期更新軟體；他說：「韌體（firmware）和軟體更新受到產品供應商控制，這是眾所周知的供應鏈漏洞。」

杜尼恩指出，新州政府必須「解釋他們正在採取哪些措施，以便確保敏感資料不會被洩漏」。

杜尼恩又提醒：「絕對不能為了警方執勤效能，而付出犧牲國家安全的代價。」

澳洲 國安 北京 無人機

延伸閱讀

綠喊話藍白：強化國防需要專業 「台灣之盾」不能亂刪

伊朗監控系統被滲透 技術複製中國的防火牆

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

美情報官：中國水下部隊2040年恐挑戰美軍優勢

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

盧比歐這句突如其來的「釋放蔣」（Unleash Chiang）引起不少關注，其由來確實是指蔣介石無誤，而其背後不單是來自50年代冷戰的歷史老哏，特別是從盧比歐口中所出，又是關於一段20年前的美國政壇故事——布希家族送給了年輕的盧比歐一把「蔣介石之劍」。

影／對伊朗開戰不忘掃毒！美軍聯手厄瓜多打擊「指定恐怖組織」

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表...

巴勒斯坦和以色列的問題是宗教衝突或「猶太人復國」？中東問題如何看

以色列在2026年2月28日向伊朗發動代號「咆哮雄獅」（Roaring Lion）空襲行動的同時，也宣布無限期關閉所有通往加薩的過境點，暫停所有人道主義救援行動，恐怕將會讓住在加薩的200萬人再度陷入飢荒危機。目前加薩境內的糧食僅夠維持1週左右，民眾擔心2025年夏季的饑荒將再度上演，紛紛搶購物資，這也會進一步推高物價，讓早已因為經濟封鎖、家園被摧毀的加薩「日常」更加苦不堪言。同時在約旦河西岸，以色列也已國家處於緊急狀態為由，禁止穆斯林進入阿克薩清真寺，並在3月1日突襲位在西岸那不勒斯（Nablus）的阿斯卡（Askar）難民營。

俄烏戰火逼家犬野化 動物學家驚訝：前線狗外貌變了

俄烏戰爭不只改變人類生活，也讓家犬被迫走向野性。研究追蹤烏克蘭763隻家犬與流浪狗，發現前線族群在短時間內出現社會化倒退、領地意識升高與群聚求生行為，外型與習性都更接近野犬。這並非快速演化，而是戰火下的生存篩選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。