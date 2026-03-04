街頭怒火化為選票？尼泊爾將迎Z世代抗議後首次大選

尼泊爾本月5日將迎來「Z世代抗議」後的首次全國性選舉。外界關注，這場由年輕人主導的歷史性抗爭能否轉化為選票，為這個長期政治動盪的國家帶來實質變革。

路透社報導，尼泊爾去年9月爆發Z世代示威，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境，並迫使總理下台。根據當局統計，這次反政府示威至少造成77人喪生。

數十年來，這個夾在中國與印度之間的南亞小國政局長期處於高度不穩定狀態，政府頻繁更迭，以農業為主的經濟發展受阻，迫使數以百萬計人赴海外謀生。

尼泊爾約3000萬人口中，近1900萬人具投票資格，將選出275席國會議員，其中165席為直選產生，110席透過比例代表制選出。

在去年的Z世代抗議後，約有100萬選民首次納入選民名冊，其中大多是年輕人，使要求改革政治體制、重振經濟、創造薪資較高正式就業機會的呼聲進一步升高。

加德滿都22歲油漆工帕里亞爾（Bibas Pariyar）說，他計劃返回家鄉投票。

帕里亞爾說：「我們需要能為人民創造工作機會、改革農業和為勞工提供合理薪資的新執政者。那些老政客只會貪汙斂財，對人民毫無作為。」

參選陣營包括長期主導尼泊爾政壇的傳統勢力，例如中間派的尼泊爾國大黨（Nepali Congress, NC）與尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）。

然而，分析人士大多認為，中間路線的新興政黨全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）目前聲勢領先。35歲、饒舌歌手轉戰政壇的夏哈（BalendraShah）今年1月加入這個成立僅3年多的政黨，將代表其角逐總理大位。

夏哈曾任首都加德滿都市長，是去年Z世代抗議的代表人物之一，他將與隸屬於尼泊爾共產黨/聯合馬列的前總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）正面交鋒。

高齡74歲的奧利曾4度出任總理，去年在全國性反貪腐示威下被迫辭職。