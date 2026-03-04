影／對伊朗開戰不忘掃毒！美軍聯手厄瓜多打擊「指定恐怖組織」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架美國陸軍直升機2025年8月19日在薩爾瓦多伊洛潘戈，於美國南方司令部主辦的「突擊隊2025」（Fuerzas Comando 2025）演習開幕式後嘗試降落。路透
一架美國陸軍直升機2025年8月19日在薩爾瓦多伊洛潘戈，於美國南方司令部主辦的「突擊隊2025」（Fuerzas Comando 2025）演習開幕式後嘗試降落。路透

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

POLITICO報導，美國南方司令部司令唐納文（Francis L. Donovan）上將表示：「我們讚揚厄瓜多武裝部隊官兵在這場戰鬥中的堅定承諾，他們持續在本國對抗毒品恐怖分子，展現出勇氣與決心。」

法新社轉述，厄瓜多國防部證實，厄瓜多與美國正在進行聯合行動，而整體攻勢行動的細節屬於機密。

厄瓜多安全局勢近年來惡化，這個安地斯國家已成為販運古柯鹼的重要樞紐。情勢在2024年1月出現劇烈轉折，當時幫派闖入一家電視台，在直播期間挾持工作人員為人質，並發動一波暴力行動，迫使總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布進入緊急狀態。此後，政府一直與幫派進行低強度的內部武裝衝突，試圖穩定國家局勢。

諾波亞過去一年一直試圖拉近與川普政府的關係，希望獲得協助。他曾前往華府出席川普第二任就職典禮，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2025年9月也訪問厄瓜多，並向記者表示，如有需要，美國將「炸毀」犯罪集團。美方並在魯比歐此行期間，將厄瓜多兩個犯罪組織洛斯洛博斯（Los Lobos）與洛斯喬內羅斯（Los Choneros）列為恐怖組織。

美國雖曾在厄瓜多附近進行軍事行動，但直到現在從未公開承認在該國境內採取行動。在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動後，川普並未排除以打擊毒品販運為名，在其他國家動用軍事力量。不過外界原本預期，美方更可能在毒品貿易角色更為重要的墨西哥與哥倫比亞發動打擊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

