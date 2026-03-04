快訊

美國接連打擊反美陣營 專家：中國軍援能力受質疑

中央社／ 台北4日電

國防院學者龔祥生今天表示，在委內瑞拉總統馬杜洛遭逮、伊朗斬首行動後，中國的能源合作和軍事支持可靠性再次受質疑，使依賴中國軍事和經濟支援非民主國家皆須自危；另外，美國藉直接打擊中國重要盟友，達到殺雞儆猴作用。

美國、以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」，進行多波次遠距精準攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃，亦讓外界質疑由中國、俄羅斯及伊朗自身研製的防空系統無法發揮效用。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員龔祥生，上午在國防院官網「國防安全即時評析」專區，發布「史詩怒火行動對中國外交戰略影響」。

龔祥生表示，當前國際反美陣營，主要以中國、俄羅斯和北韓為軸心，過往在中南美洲有委內瑞拉配合、中東有伊朗、巴勒斯坦等國，在中俄北韓三國的領頭下，使反美陣營聲勢一直歷久不衰。

不過，先是委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，現在哈米尼又在伊朗本土被擊殺，均重挫反美陣營士氣，反美陣營無論訴諸國際道德或國際法，顯然無法影響川普決策。當俄羅斯侵略烏克蘭，中國絕口不提國際法；美國攻擊委內瑞拉和伊朗時，則大聲宣揚國際法，反凸顯了反美陣營的矛盾。

龔祥生提到，中國對委內瑞拉的能源合作和軍事支持，都在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕之後受到沉重打擊，因此同樣的質疑也出現在這次美國對伊朗斬首行動，認為中國的雷達與防空飛彈組成的防空系統（紅旗－9B）在這次襲擊行動中難以發揮其所聲稱的功效。

龔祥生指出，無論委內瑞拉或伊朗的行動，都不是單單只依靠防空系統就能完成，因為這兩國領導人的行蹤必須經由情報人員確認位置後才能進行最後的精準打擊，而這都須依靠人員滲透或科技定位的交叉比對才得以完成。

因此龔祥生表示，若以此斷言中國的軍事支持完全無用有失公允，但仍可質疑中國提供給伊朗的科技執法和監控電子系統，因為這些用在內部維穩和鎮壓異己的設備，被證實並不能有效轉換到維持情報與人身安全的用途上，美國藉直接打擊中國的重要盟友，達到殺雞儆猴的作用，使得依賴中國軍事和經濟支援的非民主國家皆須自危，且「中國的科技、軍事支援可靠性再次受到打擊」。

