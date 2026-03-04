聽新聞
0:00 / 0:00
以色列襲擊黎巴嫩數座城鎮 多處住宅毀損釀傷亡
黎巴嫩衛生部今天表示，以色列對貝魯特（Beirut）以南兩座城鎮發動空襲，造成6人死亡、8人受傷。
法新社報導，衛生部在聲明中表示，「以色列敵軍對阿拉蒙（Aramoun）與沙迪雅（Saadiyat）地區的攻擊」初步統計造成6人死亡、8人受傷。
阿拉蒙和沙迪雅兩座城鎮皆位於伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）傳統據點之外。
另外，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列今天對黎巴嫩東部城市巴貝克（Baalbek） 的一棟4層樓建築發動空襲。
黎巴嫩國家通訊社報導，「敵方飛機在黎明時分」攻擊巴貝克一處住宅區內的4層樓建築，該地區為真主黨勢力範圍。已有多人喪生，救援人員正全力搜救受困於瓦礫堆下的家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。