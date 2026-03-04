快訊

以色列襲擊黎巴嫩數座城鎮 多處住宅毀損釀傷亡

中央社／ 貝魯特4日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部今天表示，以色列對貝魯特（Beirut）以南兩座城鎮發動空襲，造成6人死亡、8人受傷。

法新社報導，衛生部在聲明中表示，「以色列敵軍對阿拉蒙（Aramoun）與沙迪雅（Saadiyat）地區的攻擊」初步統計造成6人死亡、8人受傷。

阿拉蒙和沙迪雅兩座城鎮皆位於伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）傳統據點之外。

另外，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列今天對黎巴嫩東部城市巴貝克（Baalbek） 的一棟4層樓建築發動空襲。

黎巴嫩國家通訊社報導，「敵方飛機在黎明時分」攻擊巴貝克一處住宅區內的4層樓建築，該地區為真主黨勢力範圍。已有多人喪生，救援人員正全力搜救受困於瓦礫堆下的家庭。

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

250枚炸彈 以軍夜襲伊總統辦公室

同步空襲伊朗、黎巴嫩首都！以色列軍隊在黎國南部推進：防止邊境遇砲火

黎巴嫩政府下令：全面禁止真主黨軍事活動

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

巴勒斯坦和以色列的問題是宗教衝突或「猶太人復國」？中東問題如何看

以色列在2026年2月28日向伊朗發動代號「咆哮雄獅」（Roaring Lion）空襲行動的同時，也宣布無限期關閉所有通往加薩的過境點，暫停所有人道主義救援行動，恐怕將會讓住在加薩的200萬人再度陷入飢荒危機。目前加薩境內的糧食僅夠維持1週左右，民眾擔心2025年夏季的饑荒將再度上演，紛紛搶購物資，這也會進一步推高物價，讓早已因為經濟封鎖、家園被摧毀的加薩「日常」更加苦不堪言。同時在約旦河西岸，以色列也已國家處於緊急狀態為由，禁止穆斯林進入阿克薩清真寺，並在3月1日突襲位在西岸那不勒斯（Nablus）的阿斯卡（Askar）難民營。

香港長和集團遭巴拿馬「掃地出門」：中美角力之間的港口撤權風暴

「巴拿馬最高法院的致命一擊下，長和230億美元港口交易終究破局。」香港首富李嘉誠家族旗下的長和集團（CK Hutchison），原訂將包含巴拿馬運河兩大樞紐在內的全球港口資產，以高達230億美元出售給國際財團，交易宣布至今將近一年，卻因中國政府的介入而深陷僵局，加之美國總統川普為遏制中國的地緣政治影響力，揚言「收回」巴拿馬運河控制權。

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表...

俄烏戰火逼家犬野化 動物學家驚訝：前線狗外貌變了

俄烏戰爭不只改變人類生活，也讓家犬被迫走向野性。研究追蹤烏克蘭763隻家犬與流浪狗，發現前線族群在短時間內出現社會化倒退、領地意識升高與群聚求生行為，外型與習性都更接近野犬。這並非快速演化，而是戰火下的生存篩選。

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

伊朗3月2日宣稱已關閉荷莫茲海峽，並揚言放火燒船，不過，美軍中央司令部否認荷莫茲海峽已遭封鎖，美國官員說，布雷是伊朗封鎖荷莫茲海峽的手段之一，但伊朗尚未採取行動。富比士雜誌分析，伊朗即使封鎖荷莫茲海峽，也無法維持長久。伊朗有哪些封鎖手段？美國和西方海軍能拿出什麼反制措施，能維持荷莫茲海峽暢通嗎？

