以色列襲擊黎巴嫩數座城鎮 多處住宅毀損釀傷亡

以色列在2026年2月28日向伊朗發動代號「咆哮雄獅」（Roaring Lion）空襲行動的同時，也宣布無限期關閉所有通往加薩的過境點，暫停所有人道主義救援行動，恐怕將會讓住在加薩的200萬人再度陷入飢荒危機。目前加薩境內的糧食僅夠維持1週左右，民眾擔心2025年夏季的饑荒將再度上演，紛紛搶購物資，這也會進一步推高物價，讓早已因為經濟封鎖、家園被摧毀的加薩「日常」更加苦不堪言。同時在約旦河西岸，以色列也已國家處於緊急狀態為由，禁止穆斯林進入阿克薩清真寺，並在3月1日突襲位在西岸那不勒斯（Nablus）的阿斯卡（Askar）難民營。

2026-03-04 10:46