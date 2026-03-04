快訊

美彈藥儲備量吃緊恐影響台海？美國防官員：不應誤解

中央社／ 華盛頓3日專電
美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）3日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會。中央社
美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）3日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會。中央社

美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切，傳出美國彈藥儲備量低，有國家可能會以為這是向台灣動手的時機，美戰爭部次長柯伯吉對此表示，美國確實需在國防工業基礎上加倍努力，但外界不應有所誤解，他強調，情況已在掌控中。

美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉（ElbridgeColby）今天赴美國聯邦參議院軍事委員會聽證會對國防戰略進行說明，美國對伊朗的軍事行動成為議員關切焦點。

共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）問及，傳出美國彈藥儲備量低的消息，對於任何可能以為這會是對台灣動手時機的國家，柯伯吉是否有訊息要傳遞？而美國在國防工業基礎方面是否取得進展？

柯伯吉回應表示，美國確實需要在國防工業基礎上加倍努力，但目前已取得進展，任何人都不應有所誤解，「情況已在我們掌控之中」。

他也強調，美國總統川普（Donald Trump）並不畏懼動用美國軍隊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）1日報導，美國在打擊伊朗的行動中迅速消耗防空攔截飛彈及其他彈藥，使其庫存吃緊。

對於共和黨籍聯邦參議員班克斯（Jim Banks）問及伊朗情勢對美軍在印太部署的影響，柯伯吉表示，針對伊朗的軍事行動將大幅削弱伊朗政權勢力，美國盟友以色列有意願、有能力承擔更多責任，波斯灣及歐洲盟友的行動也都更主動積極。

他指出，如此一來，美國仍將在中東地區扮演重要角色，包括在軍事方面，但同時也能專注第一島鏈局勢。

路透社報導，美國和以色列對伊朗發動攻擊後，華府的亞洲盟友擔憂恐削弱對中國的嚇阻。

戰爭部在「2026國防戰略」（2026 National DefenseStrategy）報告中列舉的重點工作包括在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國。報告指出，為要防止任何國家，包括中國在內，具備主宰美國或其盟友的能力，美國將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦（denialdefense）。

