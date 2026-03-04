聽新聞
美武裝快艇闖古巴駁火 6人遭控恐怖主義
古巴檢察官今天表示，上週一艘掛有美國國旗的快艇遭古巴海岸警衛隊攔截後爆發槍戰，船上6名船員已依恐怖主義罪名被起訴。
法新社報導，這些居住在美國的古巴籍被告被指控在船上裝載武器並駛向古巴，企圖顛覆哈瓦那政府。
在2月25日的槍戰中，該艘快艇一度駛入距離這座加勒比海島國海岸不到1.85公里處，古巴海岸警衛隊因此開槍擊斃船上另外4人。
檢察長辦公室在聲明中表示，被告將被「羈押候審」。
古巴官員表示，這艘在美國註冊的快艇載有各種口徑槍枝，包括14把步槍、11把手槍，以及將近1萬3000發彈藥。
當時古巴海岸警衛隊靠近該艘快艇準備盤查，沒想到對方竟直接開槍。
