美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。路透
紐約時報報導，中東局勢白熱化，美國國務卿魯比歐3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告行動範圍將擴大、武力使用將增加，直言接下來「將讓蔣介石出場」。

魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」

紐時指出，這是用來表示即將動用壓倒性武力的委婉說法，可追溯到冷戰時期，當時主張美國武裝蔣介石、協助他從共產黨手中奪回中國的人，常把它當作動員口號。

魯比歐說，外界將察覺美國和以色列的行動強度和範圍顯著提升，「世上最強大的兩支空軍把這個恐怖政權拆解、去武裝，剝奪它威脅鄰國的能力，或躲在免責區後方繼續發展核武的野心」。

