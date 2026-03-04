快訊

荷蘭新總理葉騰訪歐盟 主張改革共識決策機制

中央社／ 布魯塞爾3日專電

荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）3日訪問布魯塞爾時表示，匈牙利否決對烏克蘭的900億歐元貸款一事，顯示歐盟必須加速轉型，捨棄現行一致同意的共識決策機制。

葉騰於2月23日就任荷蘭總理，今天首度以總理身分訪問布魯塞爾，並與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等人會面。

據歐洲新聞台（Euronews）報導，葉騰在接受媒體訪問時表示，在歐盟層級的決策，荷蘭的新政府支持逐漸減少使用一致同意制，匈牙利否決援烏貸款就是一個明確的例子，「我們無法向選民交代，為何歐洲在面對足以影響所有人的重大議題時，反應如此平淡」。

葉騰呼籲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）應遵守歐盟成員國領導人在去年12月，經歷艱難談判後達成的協議。

他說，在荷蘭新政府所擬定的執政計畫中，提議簡化「歐盟條約」第7條的行使程序。

報導指出，「歐盟條約」第7條的意旨在剝奪嚴重違反歐盟基本原則的成員國的投票權。匈牙利雖受制於這項程序多年，但因缺乏積極的政治動能，因此始終未能進入更嚴厲的執法階段。

對於援助烏克蘭的立場，葉騰強調，絕對有必要持續支持烏克蘭，確保烏克蘭能抵抗俄羅斯的侵略。隨著美國在資金與武器援助上逐漸減少，現在必須由歐洲人挺身而出。

至於烏克蘭加入歐盟的相關議題，葉騰認為目前要設定具體日期言之過早，現階段可以討論如何支持烏克蘭進行重要的改革。

