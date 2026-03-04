伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方造價400萬美元的愛國者飛彈

美、伊戰爭才進入第三天，儼然已經變成一場消耗戰。伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。戰爭的結果可能端視那一方先耗盡彈藥而定。

伊朗的沙赫德-136型單向攻擊無人機與小型入門級巡弋飛彈，持續攻擊中東各國目標。一些無人機擊中美軍基地、多國石油設施及民房。美製愛國者飛彈攔截伊朗無人機及其他飛彈的成功率超過90%，但卻是以每枚400萬美元的愛國者飛彈，來摧毀伊朗造價僅2萬美元的無人機。結果可能是雙方的武器可能在幾天或數周內耗盡；誰撐得更久，優勢便愈大。

美國智庫史汀生中心高級研究員葛瑞科表示，「從伊朗的觀點來看，消耗戰略在操作上相當合理。他們計算敵方將耗盡攔截用飛彈，而且波灣國家的政治將會斷裂，並向美國及以色列施壓，在伊朗的飛彈與無人機耗盡之前就先停戰」。

據彭博資訊分析，以目前的消耗速度計算，卡達愛國者飛彈的庫存量只能再撐四天。卡達政府正私下要求美國快速終結這起衝突。估計伊朗約有2,000枚導彈，無人機數量則多得多，另一個主要產國俄羅斯一天能生產數百架。

伊朗已經發射逾1,200架的空中投射武器，其中大部分都是被戲稱為「玩具」的沙赫德無人機，這表示伊朗可能保留較多殺傷力強大的導彈，以進行持久性的攻擊。

美國方面，攻擊規劃人員不大可能抽調足夠的彈藥到中東地區，來持續川普所估計的四周攻擊期。美國國防部長赫格塞斯2日在記者會上表示，「這不是伊拉克，不會沒完沒了」。

美國與波灣盟國主要是使用洛克西德．馬丁公司生產的愛國者防空系統，發射PAC-3型攔截飛彈。雖然國防部催促增產，但該公司表示2025年僅約生產600枚。依據上周六以來中東地區發射的飛彈及多少無人機被擊落來估算，美方已經發射數以千計的攔截飛彈。

沙烏地阿拉伯與阿聯也擁有薩德（THAAD）防空系統，用來在大氣層邊緣攔截更先進、速度更快的飛彈，每枚造價1,200萬美元，不大可能用在其他方面。美軍戰機也使用先進精確殺傷武器系統飛彈，每枚2-3萬美元，再加上戰機操作成本。

如果伊朗維持目前的攻擊密集度，美方在中東地區的PAC-3攔截飛彈的庫存量，可能在幾天內就減到危險的低水位。如果攻擊性武器也是如此，則戰事可能陷入僵局。在此同時，伊朗的飛彈及無人機也可能耗盡，但政權仍將維持住。

卡內基國際和平基金會高級研究員潘達表示，「以開爭後60小時來看，這似乎是一種可能的結果」。