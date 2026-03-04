聽新聞
專家：美在歐核保護傘無法取代

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

法國總統馬克宏宣布將擴大核武庫，並與歐洲鄰國加強合作以嚇阻攻擊，但核武專家說，這不會改變歐洲整體安全格局，法國因政局不穩、核武使用準則模糊和硬體因素，永遠無法取代二戰後美國在歐洲的核保護傘。

紐約時報二日報導，法國這次舉措並非完全主動，而是響應若干鄰國的低調敦促，希望其帶頭建立覆蓋全歐的核嚇阻力。歷來身處美國核保護傘下的德國，就曾在私下與公開場合向法國提出該構想。

駐柏林的國際戰略研究所戰略、技術和軍控問題主管博爾弗拉斯說，這是歐洲人為歐洲嚇阻力邁出的重要一步，但顯然馬克宏未提出辦法，來解決美國核保護傘對北約「延伸嚇阻」的不確定性。

美國科學家聯盟統計，法國約有二九○枚核彈頭，僅次俄羅斯、美國和中國大陸，可透過飛機發射中程飛彈、或潛艦發射洲際彈道飛彈投放。

儘管法國的核準則與美、英國有相似處，都旨在嚇阻攻擊而非戰爭工具，但法國領袖長期試圖使其保持獨立。與美英不同，法國從未明確承諾延伸嚇阻，即提供北約盟國核保護傘，僅刻意模糊的說，其武器旨在保護法國「關鍵利益」。

德國總理梅爾茨二月在美國「外交事務」雜誌的文章說，歐洲一切嚇阻工具都須在北約框架內運作，且須無差別保護歐洲各國。博爾弗拉斯說，馬克宏堅持法國繼續自己管控武器庫，不會使德國官員意外。

俄羅斯 北約 德國

法國總統馬克宏宣布將擴大核武庫，並與歐洲鄰國加強合作以嚇阻攻擊，但核武專家說，這不會改變歐洲整體安全格局，法國因政局不穩、核武使用準則模糊和硬體因素，永遠無法取代二戰後美國在歐洲的核保護傘。

