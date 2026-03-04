聽新聞
強化核武 馬克宏下令增法核彈頭數

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國總統馬克宏二日在朗格島潛艦基地發表演說，後方是法國核武飛彈潛艦「無畏號」。（歐新社）
法國總統馬克宏二日下令增加法國核彈頭數量，未來不再公布核武庫數據，並深化法國核武部隊與歐洲鄰國合作以嚇阻攻擊。這是法國核子戰略的重大轉變，過去法國從未承諾提供其他國家核保護傘。

馬克宏在法國西部的朗格島基地發表演說，表示「面對多重威脅，我們必須強化核武嚇阻力」。當地駐有法國四艘彈道飛彈核潛艦，是法國核嚇阻力重地。

馬克宏宣布法國武器庫升級計畫，「我的職責是確保我們的嚇阻力能維繫，未來在危險、變動、核擴散的環境中也能維持強大軍力，因此我下令增加我們武器庫中的核彈頭數量」。

但他表明不會公布具體數字，「為了杜絕臆測，我們不再公布核武庫數據」，這與過去做法不同。法國是歐洲核武大國，目前約有二百九十枚核彈頭。

馬克宏表示：「法國嚇阻力的新階段今天成形，我們正走上我所謂『先進嚇阻』的道路。」

馬克宏說，歐洲八個國家有意參與「先進嚇阻」計畫。紐約時報報導，法國將與西歐另一個核武國家英國，以及德國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典和丹麥在核武方面加強合作，包括法國核武部隊與這些國家的常規部隊舉行聯合演習，以及將核彈頭暫時轉移到法國境外。

美國和英國不同，法國從未明確承諾為北約盟國提供核保護傘。巴黎戰略研究基金會副主任特爾特雷斯表示，馬克宏的宣示「是法國核武政策卅年來最重大改變」，這項改變不會取代現有以美國為首的北約核保護傘，但可發揮「後備保障」作用。

馬克宏表示，法國將繼續維持對其核武庫的最終控制權。與美國和英國不同，法國不會加入北約核子計畫小組，這重申法國數十年來所奉行的獨立傳統。

他還說，法國、德國和英國將於超遠程飛彈計畫中合作，這是在二○二四年「歐洲遠程打擊措施」倡議架構下的合作。

馬克宏也提到俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭對歐洲構成重大風險，以及俄國龐大的核武庫並不斷研發新武器。他說，全球限武制度已滿目瘡痍，多項國際條約失效，而國際情勢惡化無助於重建共同安全規範所需的信任。

馬克宏也宣布新的核動力彈道飛彈潛艦將被命名為「無敵」，預計於二○三六年啟用。

