聽新聞
0:00 / 0:00

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

聯合報／ 編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為美國財政部長貝森特（右）與中國大陸國務院副總理何立峰（左）去年在西班牙馬德里會談。（路透）
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為美國財政部長貝森特（右）與中國大陸國務院副總理何立峰（左）去年在西班牙馬德里會談。（路透）

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

大陸外交部發言人毛寧昨未證實美中貿易談判代表會面時程，僅稱「建議向中方主管部門了解」。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與大陸副總理何立峰預計下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

雙方可能討論的議題包括：大陸可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

香港南華早報指出，美中已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權比重較輕」的投資模式抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與大陸電池企業寧德時代於二○二三年達成的授權合作模式，可能成為範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池（ＬＦＰ）技術授權，在美國工廠內使用。

另一名消息人士指，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉敏感領域，大陸在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

上周末，美國對伊朗發動空襲並擊斃其最高領袖哈米尼，使美中緊張關係升溫，為川習會增添變數。大陸外交部長王毅表明，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。此外，在川普政府一月「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛後，中方也譴責美方動武行為。

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。北京仍可能考慮取消或延後大陸國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

川普預定三月卅一日至四月二日訪陸並與習近平會面，若成行，將是他自二○一七年訪中以來，首度再有美國總統到訪。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實。

伊朗 北京 美方

延伸閱讀

美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

川普訪赴陸前 港媒：中美啟動雙向投資談判或成少數成果

川習會照常推進！貝森特何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

紐約時報3日分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。中國大陸仍可能考慮取消或延後國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

強化核武 馬克宏下令增法核彈頭數

國際中心／綜合報導

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

專家：美在歐核保護傘無法取代

法國總統馬克宏宣布將擴大核武庫，並與歐洲鄰國加強合作以嚇阻攻擊，但核武專家說，這不會改變歐洲整體安全格局，法國因政局不穩、核武使用準則模糊和硬體因素，永遠無法取代二戰後美國在歐洲的核保護傘。

法總統下令增加核彈頭 未來不再公布核武庫數據

法國總統馬克宏宣布，他下令增加法國核彈頭數量，而且為了杜絕各界臆測，未來不再公布核武庫數據。在歐洲愈來愈懷疑美國的承諾之際，馬克宏這段演說被視為法國核戰略新基石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。