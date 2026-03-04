美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

大陸外交部發言人毛寧昨未證實美中貿易談判代表會面時程，僅稱「建議向中方主管部門了解」。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與大陸副總理何立峰預計下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

雙方可能討論的議題包括：大陸可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

香港南華早報指出，美中已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權比重較輕」的投資模式抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與大陸電池企業寧德時代於二○二三年達成的授權合作模式，可能成為範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池（ＬＦＰ）技術授權，在美國工廠內使用。

另一名消息人士指，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉敏感領域，大陸在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

上周末，美國對伊朗發動空襲並擊斃其最高領袖哈米尼，使美中緊張關係升溫，為川習會增添變數。大陸外交部長王毅表明，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。此外，在川普政府一月「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛後，中方也譴責美方動武行為。

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。北京仍可能考慮取消或延後大陸國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

川普預定三月卅一日至四月二日訪陸並與習近平會面，若成行，將是他自二○一七年訪中以來，首度再有美國總統到訪。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實。