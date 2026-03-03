李在明赴菲律賓國是訪問 和小馬可仕談核電、礦物供應合作

快訊

中央社／ 首爾3日專電
南韓總統李在明正在訪問菲律賓，今天與菲律賓總統小馬可仕進行會談。歐新社
南韓總統李在明正在訪問菲律賓，今天與菲律賓總統小馬可仕進行會談，雙方簽下2大合作備忘錄（MOU），同意擴大新建核電項目及核心礦物供應鏈方面的合作，另外還有造船、基礎建設等合作。

根據韓聯社報導，李在明今天與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行會談。李在明表示，雙方決定強化核電領域的實質合作，以「菲律賓巴丹核電廠重啟可行性」調查結果，及「新建核電產業導入合作備忘錄（MOU）」為基礎，兩國確立為最佳核電合作夥伴。

李在明也指出，南韓擁有尖端技術，菲律賓擁有豐富礦產資源，是理想的合作夥伴，將以這次「核心礦物合作MOU」為基礎，擴大核心礦物供應鏈合作。

南韓與菲律賓也將在造船方面合作，李在明指出，兩國在船舶建造量方面分列世界第2（南韓）與第4（菲律賓），「若雙方攜手合作，將可產生共同成長的加乘效果。」李在明也說：「兩國元首同意以韓菲自由貿易協定（FTA）為基礎，擴大雙邊貿易與投資。」

李在明表示，南韓將參與菲律賓基礎建設產業，同時菲律賓也將支持南韓國防企業積極參與菲律賓軍隊現代化計畫；並說，「馬可仕總統承諾將竭盡全力保障在菲律賓居住的我國國民生命與安全，我也將關注在韓菲律賓勞工的安全與多元文化家庭。」

這次會談雙方也就近期中東情勢緊張做了討論，李在明指出，「期盼中東能儘速恢復穩定與和平。」李在明也強調，韓菲作為長久的友邦與戰略夥伴，將持續為區域和平與穩定展開合作。

