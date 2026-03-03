聽新聞
巴基斯坦、阿富汗衝突第6天 聯合國：至少42平民死亡、104人受傷
聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。兩國間的軍事衝突目前已進入第6天。
路透社報導，巴基斯坦、阿富汗2個南亞伊斯蘭國家之間的軍事緊張局勢今天持續升溫，阿富汗當局表示，又奪下一處巴基斯坦哨所，雙方這場由盟友轉為敵對的衝突仍在持續中。
聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）指出：「平民傷亡包括在跨境衝突中的曲射火力及空襲造成的傷亡。」這些數據僅為初步統計。
這場衝突起源於巴基斯坦先前對阿富汗境內的空襲，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施；阿富汗隨即指控巴國侵犯主權，並於2月26日在兩國邊界展開報復性攻勢，導致兩國多月來的零星摩擦迅速升級。
阿富汗方面指控巴基斯坦軍隊鎖定其平民攻擊，但伊斯蘭馬巴德當局予以否認。
這場暴力衝突已導致約1萬6400個家庭流離失所。聯合國駐阿富汗援助團呼籲停止戰鬥，並警告這波衝突導致阿富汗人民的處境更加惡化。
阿富汗在去年8月和9月接連發生地震，造成超過1400人死亡，災民仍在努力恢復正常生活。
