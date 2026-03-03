快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦、阿富汗衝突第6天 聯合國：至少42平民死亡、104人受傷

中央社／ 喀布爾/伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導
聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。歐新社
聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。歐新社

聯合國阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。兩國間的軍事衝突目前已進入第6天。

路透社報導，巴基斯坦、阿富汗2個南亞伊斯蘭國家之間的軍事緊張局勢今天持續升溫，阿富汗當局表示，又奪下一處巴基斯坦哨所，雙方這場由盟友轉為敵對的衝突仍在持續中。

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）指出：「平民傷亡包括在跨境衝突中的曲射火力及空襲造成的傷亡。」這些數據僅為初步統計。

這場衝突起源於巴基斯坦先前對阿富汗境內的空襲，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施；阿富汗隨即指控巴國侵犯主權，並於2月26日在兩國邊界展開報復性攻勢，導致兩國多月來的零星摩擦迅速升級。

阿富汗方面指控巴基斯坦軍隊鎖定其平民攻擊，但伊斯蘭馬巴德當局予以否認。

這場暴力衝突已導致約1萬6400個家庭流離失所。聯合國駐阿富汗援助團呼籲停止戰鬥，並警告這波衝突導致阿富汗人民的處境更加惡化。

阿富汗在去年8月和9月接連發生地震，造成超過1400人死亡，災民仍在努力恢復正常生活。

聯合國 阿富汗 巴基斯坦 衝突

延伸閱讀

伊朗領袖之死引抗議！美證實陸戰隊員在美駐巴基斯坦領事館衝突中開火　

芬蘭總統論美伊開戰：國際行動規則正在重寫

「當弱肉強食被默許」 環時評美伊衝突：中東悲劇或在世界任何角落重演

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

紐約時報3日分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。中國大陸仍可能考慮取消或延後國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

巴基斯坦、阿富汗衝突第6天 聯合國：至少42平民死亡、104人受傷

聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。兩...

涉嫌製作「顛覆性」反政府告示 10名巴拿馬人在古巴被捕

古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

加拿大總理卡尼今天展開訪問澳洲行程，澳洲退役陸軍少將萊恩向中央社指出，國際局勢多變，卡尼到訪可望喚醒澳洲認清中型國家合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。