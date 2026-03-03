美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

紐約時報3日分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。中國大陸仍可能考慮取消或延後國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

哈米尼之死距離美軍1月初逮捕另一中國親密夥伴、委內瑞拉總統馬杜洛不到2個月。中國對委國、伊朗政府的支持是其更廣泛全球戰略的一環，美方這兩次動手等於是對北京的強大示威。

紐時說，對北京，問題在於要費多大力氣捍衛其在中東的最親密外交夥伴伊朗，又不損害自身經濟利益或加劇美中緊張。北京很可能受到美以空襲的潛在連鎖反應困擾；中國是全球最大能源進口國，而伊朗揚言封鎖能源要道荷莫茲海峽，可能推高油價並衝擊中國經濟。

對境外支持的政權更迭，中國內部也存在隱晦敏感情緒。外界普遍預期2012年以來掌權的習近平，明年將開始第4個任期。在中國官媒一篇關於哈米尼喪生的文章下，部分網友恭喜伊朗民眾並猜測「下一個」是誰。

不過有關伊朗局勢，北京最關注的可能還是美中關係。美方已稱川普3月底至4月初將訪中，屆時「川習會」預料延長兩國貿易休兵。分析家說，北京維持美中關係穩定的動機仍強。中國希望美國同意延長貿易休兵、減少對台灣的支持並放寬科技出口限制。

中國若延後或取消川習會，自身也將付出代價。川普已表明願意避免美中衝突，其政府近期曾延後宣布對台軍售包裹，也放寬對中國出售先進美國晶片的限制；川普2月24日的國情咨文也罕見避談中國。此外，聯邦最高法院2月甫推翻對等關稅的多項關稅措施，此時不開川習會可能意味放棄此一有利趨勢。

紐時並指，這波衝突可能以對北京有利方式重塑戰略格局。美國已集結2003年入侵伊拉克以來在中東的最大軍力，若持續，可能使美國注意力和資源從亞洲轉移。前總統拜登政府的白宮國安會中國與台灣事務高官葛維茲說，若美國又陷入不得人心的中東戰爭，從而分散對中國的注意力，北京可能樂觀其成。

然而，對伊朗的空襲也暴露美中軍事能力的鴻溝。儘管中國幾十年來快速投入，仍不像美國軍隊能在世界任何地方投射力量。新加坡南洋理工大學中國外交政策專家駱明輝說，這會使北京咬牙，因為這代表中國等各國都無力阻止美國為所欲為。