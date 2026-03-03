快訊

涉嫌製作「顛覆性」反政府告示 10名巴拿馬人在古巴被捕

中央社／ 哈瓦那2日綜合外電報導
古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕。逮捕示意圖。圖／AI生成
古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕。逮捕示意圖。圖／AI生成

古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕。

法新社報導，古巴內政部表示，10名嫌疑人「受人指示入境古巴」，2月28日上午在首都哈瓦那「製作具顛覆性內容的告示」，他們已經承認犯行。

內政部指出，有人提供每人1000美元至1500美元（約新台幣3萬1702元至4萬7553元）要他們參與這項行動，不過政府沒有透露更多細節。

美國總統川普（Donald Trump）一再威脅下，古巴共產政權針對可能遭到攻擊一事保持高度警戒。

巴拿馬外交部則敦促古巴當局「遵循正當程序」，但並未直接針對指控內容發表評論。

巴拿馬外交部在聲明中表示：「巴拿馬政府將以負責、謹慎且堅定的態度捍衛本國公民權益，同時尊重古巴的司法主權。」

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

紐約時報3日分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。中國大陸仍可能考慮取消或延後國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

巴基斯坦、阿富汗衝突第6天 聯合國：至少42平民死亡、104人受傷

聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。兩...

涉嫌製作「顛覆性」反政府告示 10名巴拿馬人在古巴被捕

古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

加拿大總理卡尼今天展開訪問澳洲行程，澳洲退役陸軍少將萊恩向中央社指出，國際局勢多變，卡尼到訪可望喚醒澳洲認清中型國家合作...

