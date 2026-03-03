聽新聞
涉嫌製作「顛覆性」反政府告示 10名巴拿馬人在古巴被捕
古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕。
法新社報導，古巴內政部表示，10名嫌疑人「受人指示入境古巴」，2月28日上午在首都哈瓦那「製作具顛覆性內容的告示」，他們已經承認犯行。
內政部指出，有人提供每人1000美元至1500美元（約新台幣3萬1702元至4萬7553元）要他們參與這項行動，不過政府沒有透露更多細節。
在美國總統川普（Donald Trump）一再威脅下，古巴共產政權針對可能遭到攻擊一事保持高度警戒。
巴拿馬外交部則敦促古巴當局「遵循正當程序」，但並未直接針對指控內容發表評論。
巴拿馬外交部在聲明中表示：「巴拿馬政府將以負責、謹慎且堅定的態度捍衛本國公民權益，同時尊重古巴的司法主權。」
