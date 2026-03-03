快訊

日本防衛省擬在與那國島部署飛彈部隊 居民意見分歧

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本防衛省計劃在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，並在昨天舉辦居民說明會。圖為沖繩縣與那國島祖納地區。路透資料照 路透通訊社
日本防衛省計劃在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，並在昨天舉辦居民說明會。圖為沖繩縣與那國島祖納地區。路透資料照 路透通訊社

日本防衛省計劃在日本最西端、距離台灣最近的離島與那國島部署自衛隊飛彈部隊，並在昨天舉辦居民說明會，有居民樂見此事，但也有居民對此感到不安，紛紛批評這項計畫。

與那國島位在台灣東部外海約110公里，行政區域劃分屬於沖繩縣與那國町，日本防衛省（相當於國防部）正在推動於當地配置新的飛彈部隊。

日本電視台（Nippon TV）與「讀賣新聞」報導，防衛省計劃在島上的陸上自衛隊駐屯地部署地對空飛彈部隊，並於昨晚在當地召開說明會，揭示2030年度前部署的計畫概要，而新部隊編制約100人。

根據防衛省的說法，新部隊的目標是運用能因應中國、北韓開發的極音速滑翔載具（HGV）的「03式中程地對空飛彈」改良型。

當地約有90人參加這場說明會，有些人考量中國軍方在島嶼周邊演習等狀況，樂見自衛隊飛彈部隊進駐，不過有居民憂心自衛隊加強部署，恐讓與那國島淪為戰場等，紛紛批評這項計畫。

有參加說明會的島民表示，「為何要建立軍備，請恢復成我們能安心生活的狀態」。

而沖繩防衛局的企劃部長下幸蔵在說明會表示，「這次預計部署的地對空飛彈，並非由我們主動發動攻擊的武器，而是為了攔截落向這座島嶼的物體。」

下幸蔵也在說明會主張，「在嚴峻的安全保障環境之中，希望透過部署部隊，推動強化與那國島安全，以及強化防衛力」。

與那國町長上地常夫在說明會過後，並未明確表示是否贊成這項部署計畫，稱「將聆聽居民意見，並傳達這些意見給防衛省」。

防衛省已在2016年開設與那國駐屯地，並部署監視日本周邊艦艇與飛機活動的沿岸監視隊等，並計劃在今年4月開始的2026年度，新設對空電子戰部隊。

防衛省近年持續在日本西南群島部署飛彈部隊，已經在奄美大島、石垣島、宮古島，部署地對空部隊以及地對艦部隊；而沖繩本島則有自衛隊的地對艦飛彈部隊進駐。

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

紐約時報3日分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。中國大陸仍可能考慮取消或延後國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

巴基斯坦、阿富汗衝突第6天 聯合國：至少42平民死亡、104人受傷

聯合國駐阿富汗援助團今天表示，2月26日至3月2日期間，阿富汗與巴基斯坦的衝突已造成至少42名平民死亡、104人受傷。兩...

涉嫌製作「顛覆性」反政府告示 10名巴拿馬人在古巴被捕

古巴內政部今天表示，10名巴拿馬公民涉嫌製作「顛覆性」反政府告示而遭到逮捕

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

加拿大總理卡尼今天展開訪問澳洲行程，澳洲退役陸軍少將萊恩向中央社指出，國際局勢多變，卡尼到訪可望喚醒澳洲認清中型國家合作...

