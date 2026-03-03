日本防衛省擬在與那國島部署飛彈部隊 居民意見分歧

日本防衛省計劃在日本最西端、距離台灣最近的離島與那國島部署自衛隊飛彈部隊，並在昨天舉辦居民說明會，有居民樂見此事，但也有居民對此感到不安，紛紛批評這項計畫。

與那國島位在台灣東部外海約110公里，行政區域劃分屬於沖繩縣與那國町，日本防衛省（相當於國防部）正在推動於當地配置新的飛彈部隊。

日本電視台（Nippon TV）與「讀賣新聞」報導，防衛省計劃在島上的陸上自衛隊駐屯地部署地對空飛彈部隊，並於昨晚在當地召開說明會，揭示2030年度前部署的計畫概要，而新部隊編制約100人。

根據防衛省的說法，新部隊的目標是運用能因應中國、北韓開發的極音速滑翔載具（HGV）的「03式中程地對空飛彈」改良型。

當地約有90人參加這場說明會，有些人考量中國軍方在島嶼周邊演習等狀況，樂見自衛隊飛彈部隊進駐，不過有居民憂心自衛隊加強部署，恐讓與那國島淪為戰場等，紛紛批評這項計畫。

有參加說明會的島民表示，「為何要建立軍備，請恢復成我們能安心生活的狀態」。

而沖繩防衛局的企劃部長下幸蔵在說明會表示，「這次預計部署的地對空飛彈，並非由我們主動發動攻擊的武器，而是為了攔截落向這座島嶼的物體。」

下幸蔵也在說明會主張，「在嚴峻的安全保障環境之中，希望透過部署部隊，推動強化與那國島安全，以及強化防衛力」。

與那國町長上地常夫在說明會過後，並未明確表示是否贊成這項部署計畫，稱「將聆聽居民意見，並傳達這些意見給防衛省」。

防衛省已在2016年開設與那國駐屯地，並部署監視日本周邊艦艇與飛機活動的沿岸監視隊等，並計劃在今年4月開始的2026年度，新設對空電子戰部隊。

防衛省近年持續在日本西南群島部署飛彈部隊，已經在奄美大島、石垣島、宮古島，部署地對空部隊以及地對艦部隊；而沖繩本島則有自衛隊的地對艦飛彈部隊進駐。