菲美日聯合巡航靠近台灣 菲軍方：非針對特定國家

菲、美、日上週首度在靠近台灣的巴士海峽舉行聯合巡航演訓。外界關注演訓與台海局勢的關聯性，菲律賓軍方強調並非針對特定國家。

菲律賓武裝部隊、日本自衛隊和美軍印太司令部（INDOPACOM），於23日至26日舉行第15次「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，範圍首度從南海延伸至巴士海峽。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，此次演訓的內容涵蓋艦對艦、空對空、跨艦行動與通訊指揮等高度整合作業，符合菲律賓國防部所推動的「全面群島防衛概念」（CADC），提升跨軍種、跨國協同作戰能力。

媒體關切這場演訓與台海緊張局勢的關聯，崔尼代回應，演訓「並未針對任何特定國家，也非為任何特定情境而設計」，而是讓菲律賓軍方能在不同地理與氣候條件下，熟悉作戰環境。

崔尼代指出，巴士海峽屬於重要國際海上交通線，國際航運與貿易流量龐大，確保這條水道的安全與航行自由，對菲律賓及國際社會皆具實質利益。

此外，演習期間罕見出現中國軍艦全程尾隨監看的情況。崔尼代表示，雖然中國海軍在MMCA演訓周邊活動已經常態化，這如此長時間的尾隨「頗不尋常」。

崔尼代重申，MMCA的核心在於確保部隊具備因應各種挑戰的能力，並在不升高區域緊張局勢的前提下，逐步強化國土防衛與區域合作能量。

菲律賓於2023年11月開始與美國舉行海事合作活動（MCA）聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」，邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家參與。

菲律賓軍方稍早曾透露，MMCA雖然名為演訓，但實際上已逐漸轉為「實際作戰設計的一環」，是菲律賓在南海的抗中策略之一。