快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

菲美日聯合巡航靠近台灣 菲軍方：非針對特定國家

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社資料照
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社資料照

菲、美、日上週首度在靠近台灣的巴士海峽舉行聯合巡航演訓。外界關注演訓與台海局勢的關聯性，菲律賓軍方強調並非針對特定國家。

菲律賓武裝部隊、日本自衛隊和美軍印太司令部（INDOPACOM），於23日至26日舉行第15次「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，範圍首度從南海延伸至巴士海峽。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，此次演訓的內容涵蓋艦對艦、空對空、跨艦行動與通訊指揮等高度整合作業，符合菲律賓國防部所推動的「全面群島防衛概念」（CADC），提升跨軍種、跨國協同作戰能力。

媒體關切這場演訓與台海緊張局勢的關聯，崔尼代回應，演訓「並未針對任何特定國家，也非為任何特定情境而設計」，而是讓菲律賓軍方能在不同地理與氣候條件下，熟悉作戰環境。

崔尼代指出，巴士海峽屬於重要國際海上交通線，國際航運與貿易流量龐大，確保這條水道的安全與航行自由，對菲律賓及國際社會皆具實質利益。

此外，演習期間罕見出現中國軍艦全程尾隨監看的情況。崔尼代表示，雖然中國海軍在MMCA演訓周邊活動已經常態化，這如此長時間的尾隨「頗不尋常」。

崔尼代重申，MMCA的核心在於確保部隊具備因應各種挑戰的能力，並在不升高區域緊張局勢的前提下，逐步強化國土防衛與區域合作能量。

菲律賓於2023年11月開始與美國舉行海事合作活動（MCA）聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」，邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家參與。

菲律賓軍方稍早曾透露，MMCA雖然名為演訓，但實際上已逐漸轉為「實際作戰設計的一環」，是菲律賓在南海的抗中策略之一。

菲律賓 演訓

延伸閱讀

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

南海針鋒相對…美菲日3國聯演 共軍同時段例行巡航

跨越中線…共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

加拿大總理卡尼今天展開訪問澳洲行程，澳洲退役陸軍少將萊恩向中央社指出，國際局勢多變，卡尼到訪可望喚醒澳洲認清中型國家合作...

菲美日聯合巡航靠近台灣 菲軍方：非針對特定國家

菲、美、日上週首度在靠近台灣的巴士海峽舉行聯合巡航演訓。外界關注演訓與台海局勢的關聯性，菲律賓軍方強調並非針對特定國家

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

英國首相施凱爾(Keir Starmer)2日表示，英國參與在中東的防禦部署，但不會加入美國與以色列空襲伊朗的轟炸行動，強調不相信「從天空改變政權」(regime change from the skies)。此外，英國1日晚宣布允許美方使用英軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地(RAF Akrotiri)後不久，該基地即遭不明無人機攻擊，這讓施凱爾陷入兩難，部分議員憂慮英國捲入更廣泛的軍事行動。

韓：平壤已供俄逾1500萬枚砲彈 主要透過海路運輸

據南韓國防部分析，北韓至今向俄羅斯搬運3.3萬多個集裝箱，相當於裝載1500萬多枚152毫米砲彈。此外，韓聯社1日對北韓中央電視台轉播的紀念勞動黨第九次代表大會閱兵現場視頻進行分析發現，負責邊界防衛任務的四個前沿軍團中，第二、第四和第五軍指揮官均被更換。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。