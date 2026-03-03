加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

加拿大總理卡尼今天展開訪問澳洲行程，澳洲退役陸軍少將萊恩向中央社指出，國際局勢多變，卡尼到訪可望喚醒澳洲認清中型國家合作議題的迫切性；他並認為澳、台有互補性，關係越緊密，對兩國越有利。

卡尼（Mark Carney）今天抵達雪梨，預定5日到位於坎培拉的澳洲國會發表演說，整個訪問澳洲行程將於6日結束。隨著卡尼到訪，針對坎培拉如何回應卡尼的中型國家（middle power）合作願景的議題，成了澳洲輿論焦點。

萊恩（Mick Ryan）接受中央社電話訪問時表示，卡尼到訪澳洲可望發揮喚醒作用，提醒坎培拉當局必須向加拿大借鏡，參考加拿大如何面對當前劇變中的國際格局。

他提到，美國本應是加拿大最重要的安全和貿易夥伴，然而加、美兩國關係卻「經歷了一陣動盪」，澳洲必須認真思考加拿大的經驗。他說：「澳洲尚未遇到這種情況，但願我們不會遇到。不過，這提醒著我們，美國看待世界的方式已經改變。」

萊恩提醒，美國對外政策改變勢必對全球安全帶來影響，他認為澳洲將於今年推出的「國家國防戰略」報告和其他相關政策，均需顧及這些變化。

萊恩指出，澳洲尚未如加拿大一般準備好面對當前國際局勢。他說：「我們（澳洲）和加拿大很不一樣，他們（加拿大）斷然地大幅調整國際關係方向，現在（加拿大）更傾向和歐洲靠近，但澳洲政府卻是因循著數十年來的做法，一心希望能繼續蒙混下去。」

他批評，在如何面對全新國際格局的問題上，澳洲「缺乏任何創造力或創新精神」。他說：「澳洲政府不可以繼續像過往一、二十年那樣浪費時間，必須著手提升生產力，並且調整我們與世界各國的關係。」

萊恩說：「我們（澳洲）與美國的關係固然重要，但它是無法天長地久的，現在澳、美關係已經越來越像是一種交易關係。」

萊恩提出他對印太地區中型國家合作願景，他認為澳洲需要和日本、台灣加強關係。

他認為，隨著日本首相高市早苗上台，日本重新審視當前區域局勢，日本在展示全新國際政治視野方面做了良好示範。他說：「日本在國防議題上的姿態、處理國防開支的態度正在變化，對中國威脅的看法也在改變，日本與台灣的關係也為澳洲提供一個契機，讓澳洲可望重新建構與菲律賓和台灣等國家的關係。」

談到澳、台關係，萊恩強調兩國之間的互補性。他說：「太平洋上這兩個人口皆為兩千多萬的島嶼民主國家，可以互相借鏡之處頗多，兩國經濟更有許多互補之處，兩國經濟結構截然不同，卻非常互補。澳、台關係越緊密，對兩國就越有利。」

另外，美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）1月30日刊登萊恩的評論文章，標題為「中型國家需要找到自己的立足點」（MiddlePowers Need to Find Their Footing）。

文章指出，國際社會已進入「後美利堅治世」（Post-Pax Americana），新秩序卻尚未形成，而且潛伏著各種未知風險的「空窗期」（interregnum）；澳洲等中型國家過往藉由靠攏大國尋求庇蔭的做法已經過時，重新認清當前的世界格局是中型國家的當務之急。