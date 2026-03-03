日本評估在最東離島放核廢料 擬展開首階段調查

日本東京都小笠原村公所今天表示，已經接獲日本中央擬在南鳥島實施選定核廢料最終處置場的第一階段調查申請。南鳥島位在太平洋上，是日本最東端的離島。

日本放送協會（NHK）報導，南鳥島由珊瑚礁形成，行政區域劃分屬於東京都小笠原村，距離東京都市區約2000公里。

東京都政府表示，南鳥島的面積約1.5平方公里，島上設有跑道、碼頭，以及防衛省與國土交通省的設施。而島上沒有一般居民，僅有海上自衛隊與氣象廳人員常駐，以利保養港灣設施與氣象觀測等作業。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天上午在內閣會議結束後的記者會表示，經產省的幹部下午會向小笠原村提出申請，以在南鳥島實施作為選定核廢料最終處置場第一階段調查的「文獻調查」。

而赤澤也表示，將儘早召開說明會，仔細地提供資訊，以獲得小笠原村方面的理解與協助。共同社報導，小笠原村公所稍早表示，已接獲經產省的申請。

迄今，日本僅有3個地區願意接受「文獻調查」，分別為北海道壽都町與神惠內村，以及佐賀縣玄海町。

而日本2000年成立的「最終處置法」（最終處分法）規定，核廢料的最終處置場必須建設在地下300公尺的深處，並在核廢料放射線下降前，與人類生活環境隔離數萬年。世界各國目前也普遍採用這種處置方式。

根據「最終處置法」規定，日本選定核廢料最終處置場的調查，主要分為三大階段，前後耗時約20年。

第一階段的「文獻調查」會透過論文等資料，花費約兩年的時間調查火山與斷層活動；第二階段的「概要調查」則會歷時4年左右，探勘地質與地下水狀況；最後的「精密調查」則會調查岩盤與地下水特性等是否適合，這個階段則會耗時約14年。

願意接受「文獻調查」的地方政府，一年可獲得最多約10億日圓補助金。