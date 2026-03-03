伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

美國2025年6月在發動代號「午夜重錘」行動、打擊伊朗核子設施前，曾將駐韓美軍8個愛國者營中的3個輪調至中東，以因應伊朗可能發動的報復攻擊。當時動員的500多名美軍人員與愛國者部隊，已於同年10月返回南韓。

專家指出，駐韓美軍的防空裝備，包括愛國者飛彈與終端高空防禦系統（THAAD，或稱薩德），以及2025年常駐於南韓群山空軍基地的MQ-9「死神」（Reaper）無人機等監視與偵察裝備，都可能成為調動對象。此外，部署於慶尚北道星州的薩德系統及攔截飛彈，也可能被調往中東。

金融時報在戰爭爆發前不久引述一名美軍官員報導指出，2025年6月美國對伊朗發動的「12日戰爭」期間，最多消耗150枚薩德飛彈，並對戰事若延長可能出現飛彈短缺表達憂慮。韓國國防安全論壇（Korea Defense Research Forum, KODEF）秘書長申鍾佑（音譯）表示：「若美對伊朗空襲持續，美方很可能動用駐韓美軍的戰力與裝備。」

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）資深研究委員林哲均（音譯）指出：「由於南韓同樣面臨北韓的彈道飛彈威脅，從我方立場來看，將駐韓美軍防空裝備調往中東，可能帶來重大問題。」

對此，青瓦台一名相關人士表示：「關於駐韓美軍的作戰運用，韓美之間一向會進行協商。」並補充說：「我們正蒐集各方意見並持續討論，以確保聯合防衛態勢不受影響。」駐韓美軍則在回應朝鮮日報詢問時表示：「請洽詢美國國防部。」

另一方面，根據南韓國防部說法，國防部長安圭伯2日應美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）要求通話，聽取美方說明對伊朗軍事行動的立場。國防部並指出，雙方在快速變動的國際安全環境下，再次確認韓美同盟的堅實性。