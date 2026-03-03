快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國終端高空防禦系統（THAAD，俗稱薩德）2017年部署在南韓慶尚北道星州一處高爾夫球場。美聯社
美國終端高空防禦系統（THAAD，俗稱薩德）2017年部署在南韓慶尚北道星州一處高爾夫球場。美聯社

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

美國2025年6月在發動代號「午夜重錘」行動、打擊伊朗核子設施前，曾將駐韓美軍8個愛國者營中的3個輪調至中東，以因應伊朗可能發動的報復攻擊。當時動員的500多名美軍人員與愛國者部隊，已於同年10月返回南韓。

專家指出，駐韓美軍的防空裝備，包括愛國者飛彈與終端高空防禦系統（THAAD，或稱薩德），以及2025年常駐於南韓群山空軍基地的MQ-9「死神」（Reaper）無人機等監視與偵察裝備，都可能成為調動對象。此外，部署於慶尚北道星州的薩德系統及攔截飛彈，也可能被調往中東。

金融時報在戰爭爆發前不久引述一名美軍官員報導指出，2025年6月美國對伊朗發動的「12日戰爭」期間，最多消耗150枚薩德飛彈，並對戰事若延長可能出現飛彈短缺表達憂慮。韓國國防安全論壇（Korea Defense Research Forum, KODEF）秘書長申鍾佑（音譯）表示：「若美對伊朗空襲持續，美方很可能動用駐韓美軍的戰力與裝備。」

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）資深研究委員林哲均（音譯）指出：「由於南韓同樣面臨北韓的彈道飛彈威脅，從我方立場來看，將駐韓美軍防空裝備調往中東，可能帶來重大問題。」

對此，青瓦台一名相關人士表示：「關於駐韓美軍的作戰運用，韓美之間一向會進行協商。」並補充說：「我們正蒐集各方意見並持續討論，以確保聯合防衛態勢不受影響。」駐韓美軍則在回應朝鮮日報詢問時表示：「請洽詢美國國防部。」

另一方面，根據南韓國防部說法，國防部長安圭伯2日應美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）要求通話，聽取美方說明對伊朗軍事行動的立場。國防部並指出，雙方在快速變動的國際安全環境下，再次確認韓美同盟的堅實性。

伊朗

延伸閱讀

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美拚伊朗行動速戰速決 以免彈藥耗盡

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

英國首相施凱爾(Keir Starmer)2日表示，英國參與在中東的防禦部署，但不會加入美國與以色列空襲伊朗的轟炸行動，強調不相信「從天空改變政權」(regime change from the skies)。此外，英國1日晚宣布允許美方使用英軍駐賽普勒斯的阿克羅提里基地(RAF Akrotiri)後不久，該基地即遭不明無人機攻擊，這讓施凱爾陷入兩難，部分議員憂慮英國捲入更廣泛的軍事行動。

韓：平壤已供俄逾1500萬枚砲彈 主要透過海路運輸

據南韓國防部分析，北韓至今向俄羅斯搬運3.3萬多個集裝箱，相當於裝載1500萬多枚152毫米砲彈。此外，韓聯社1日對北韓中央電視台轉播的紀念勞動黨第九次代表大會閱兵現場視頻進行分析發現，負責邊界防衛任務的四個前沿軍團中，第二、第四和第五軍指揮官均被更換。

中東升溫 法將再派2軍艦到紅海 澳洲：衝突升高也不出兵

北大西洋公約組織（NATO）1日說，駐歐盟最高指揮官正在密切注意伊朗及中東情勢發展，根據需要來調整部隊配置，以防範潛在威脅。此外，歐盟呼籲伊朗應避免無差別對象的報復行動。

川習會照常推進！貝森特何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

知情人士透露，美中貿易談判代表預定3月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。